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В Беларуси предлагают обсудить правила поведения на железной дороге

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект Министерства транспорта и коммуникаций, которым предусматривается корректировка правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документ подготовлен в целях установления дополнительных требований к поведению в зонах повышенной опасности с учетом правоприменительной практики.

Согласно проекту постановления, не допускается проникать в производственные помещения и на огражденную территорию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, которые не предназначены для обслуживания потребителей, в кабины управления ж/д транспорта, проникать на территорию и в помещения электроустановок, открывать электрощиты. Также нельзя прыгать с пассажирской платформы и находиться под ней, использовать пиротехнические изделия, пользоваться лазерными указками, выжигать сухую растительность и разводить костры в полосе отвода железной дороги, ловить рыбу с ж/д моста, под ним, в реке, канале, протоке в пределах 50 м в обе стороны от границ моста, в пределах запретной зоны, обозначенной по берегам реки, канала, протоки предупредительными табличками, за исключением соревнований по спортивному рыболовству, а также купаться в этих местах. В проекте документа обозначен и запрет находиться на устоях и опорах мостов, в запретных зонах, препятствовать выполнению работниками железнодорожного транспорта общего пользования должностных обязанностей и др.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 29 июня.