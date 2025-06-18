В Беларуси предлагают обсудить правила поведения на железной дороге

Согласно проекту постановления, не допускается проникать в производственные помещения и на огражденную территорию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, которые не предназначены для обслуживания потребителей, в кабины управления ж/д транспорта, проникать на территорию и в помещения электроустановок, открывать электрощиты. Также нельзя прыгать с пассажирской платформы и находиться под ней, использовать пиротехнические изделия, пользоваться лазерными указками, выжигать сухую растительность и разводить костры в полосе отвода железной дороги, ловить рыбу с ж/д моста, под ним, в реке, канале, протоке в пределах 50 м в обе стороны от границ моста, в пределах запретной зоны, обозначенной по берегам реки, канала, протоки предупредительными табличками, за исключением соревнований по спортивному рыболовству, а также купаться в этих местах. В проекте документа обозначен и запрет находиться на устоях и опорах мостов, в запретных зонах, препятствовать выполнению работниками железнодорожного транспорта общего пользования должностных обязанностей и др.