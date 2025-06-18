Три омские компании попали в «черный список» за нелегальную выдачу займов

Банк России призывает граждан проверять финансовую организацию перед тем, как воспользоваться ее услугами. Для этого можно использовать мобильное приложение «ЦБ онлайн» или найти информацию на сайте регулятора в разделе «Проверить финансовую организацию». Если компания отсутствует в реестрах Банка России, от сотрудничества с ней лучше отказаться.