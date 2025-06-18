Три омские компании попали в «черный список» за нелегальную выдачу займов

В мае три омские компании были включены Банком России в предупредительный список за незаконную выдачу займов. Часть из них маскировались под комиссионные магазины, что затрудняет выявление их противоправной деятельности.
Такие организации часто предлагают услуги, напоминающие работу ломбардов. Однако формально они действуют как комиссионные магазины, принимая ценные вещи и выдавая деньги без оформления залогового билета. Это позволяет им обойти закон и получить право на продажу имущества в любой момент, ведь юридически оно не считается залоговым.
«Будьте внимательны при заключении договоров с подобными компаниями, особенно если взаимодействие происходит через интернет. Мошеннические проекты там встречаются довольно часто», — отметила замуправляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.
Банк России призывает граждан проверять финансовую организацию перед тем, как воспользоваться ее услугами. Для этого можно использовать мобильное приложение «ЦБ онлайн» или найти информацию на сайте регулятора в разделе «Проверить финансовую организацию». Если компания отсутствует в реестрах Банка России, от сотрудничества с ней лучше отказаться.
Организации, попавшие в предупредительный список, имеют возможность обжаловать решение регулятора. В свою очередь, Банк России выявляет компании с признаками нелегальной деятельности благодаря системе мониторинга, а также на основе обращений граждан и других организаций.