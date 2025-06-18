На Центральной набережной Красноярска бронзовому суслику дали имя

Участникам конкурса предлагалось выбрать имя, начинающееся на букву «К». 18 июня стало известно, что фигурка получила имя Крас, а ласкательное — Красик. Интересно, что окончательный выбор имени был сделан с помощью морской свинки из «Роева ручья».