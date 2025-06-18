Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Центральной набережной Красноярска бронзовому суслику дали имя

В Красноярске состоялось событие, которое привлекло внимание местных жителей — бронзовому суслику на Центральной набережной выбрали имя.

В Красноярске состоялось событие, которое привлекло внимание местных жителей — бронзовому суслику на Центральной набережной выбрали имя.

На протяжении восьми дней красноярцы могли предлагать варианты в социальных сетях Красгорпарка, в результате чего было оставлено более 800 комментариев.

Участникам конкурса предлагалось выбрать имя, начинающееся на букву «К». 18 июня стало известно, что фигурка получила имя Крас, а ласкательное — Красик. Интересно, что окончательный выбор имени был сделан с помощью морской свинки из «Роева ручья».

«Мы отобрали несколько имен, характерных для Красноярска, и обратились к морской свинке Джони с волшебным яблочком. Его невероятный нюх выбрал имя Крас», — поделились организаторы.

Кроме того, красноярцы начали новую традицию: они оставляют монетки у фигурки суслика, веря, что он исполняет желания.

Ранее рассказывали, что на острове Татышев сделали пешеходный переход для сусликов.