В Подмосковье пенсионерка завела курицу в многоэтажке из-за маленькой пенсии

В Дмитрове пенсионерка завела курицу прямо в квартире многоэтажного дома. Об этом она рассказала в видео в соцсетях: ролик опубликовал телеграм-канал «Москва с огоньком».
Женщина продала деревенский дом, но расставаться с любимым хозяйством не захотела — и переселила курицу в новую квартиру на улице Аверьянова. По словам хозяйки, наседка быстро привыкла к жизни в «многоэтажке» и каждый день несет свежие яйца.
В ролике пенсионерка пожаловалась на высокие коммунальные платежи и низкую пенсию. По ее словам, курица помогает ей выживать. Более того, она предложила и другим горожанам последовать ее примеру — завести «домашнюю несушку» прямо в квартире, чтобы обеспечить себя яичницей на завтрак.
На видео птица чувствует себя спокойно — осматривает двор, находясь в руках хозяйки. В комментариях к записи вовсю обсуждают необычное решение. Кто-то сочувствует соседям пенсионерки, кто-то — вспоминает, как в 80-х соседи могли разводить баранов внутри двора. «Лишь бы петуха не завела, а то он такой певучий», — отметила пользовательница Марина.