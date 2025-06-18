В Подмосковье пенсионерка завела курицу в многоэтажке из-за маленькой пенсии

В ролике пенсионерка пожаловалась на высокие коммунальные платежи и низкую пенсию. По ее словам, курица помогает ей выживать. Более того, она предложила и другим горожанам последовать ее примеру — завести «домашнюю несушку» прямо в квартире, чтобы обеспечить себя яичницей на завтрак.