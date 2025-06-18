Реалистичный робот София на ПМЭФ встречает гостей у стенда Подмосковья

София — это интеллектуальный голосовой помощник, созданный специально для потенциальных инвесторов. Она предоставляет информацию о том, как начать бизнес в Московской области, какие виды поддержки доступны, где найти земельный участок и многое другое.
Роботу достаточно задать четкий и конкретный вопрос, и тогда он сразу даст ответ. У Софии есть даже волосы и накрашены губы.
Ранее сообщалось, что в рамках ПМЭФ власти Северной столицы заключили соглашение с «АН Инвест Северная столица», чтобы создать современный производственно-промышленный комплекс. Технопарк будет специализироваться на ремонте и дооснащении изделий машиностроительного производства.