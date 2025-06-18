Мурашко рассказал о стремительном распространении ИИ в медицине

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Искусственный интеллект распространяется в российской медицине с неимоверной скоростью, количество зарегистрированных медизделий с ИИ растет ежемесячно с огромной скоростью, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Появление искусственного интеллекта сегодня в медицине нашей страны распространяется с неимоверной скоростью, практически каждый сегодня субъект уже как минимум 3−4 таких программных продуктов используют, и количество зарегистрированных медицинских изделий растет ежемесячно с огромной скоростью», — сказал Мурашко в ходе сессии Российского фармацевтического форума «Лекарственная безопасность», который проходит в рамках ПМЭФ.
Когда Минздрав получает новые данные, возможности обрабатывать уже известные сигналы с помощью более тонких методов и цифрового анализа, появляется «новая сущность», добавил он.
«Тот же биоимпеданс, который в какой-то момент его рассчитывали, что он будет затухать и уходить. Как только появились более точные измерения, как только появились возможности его цифровой обработки, у него появилась вторая жизнь», — уточнил министр.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18−21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.