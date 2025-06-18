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Медицинская помощь участникам СВО в 2025 году

Обеспечение военнослужащих всеми необходимыми видами поддержки остается приоритетом для государства. Медицинская помощь участникам СВО в 2025 году — важная мера по данному направлению.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Медицинская помощь участникам СВО в 2025 году.
Источник: Фонд «Защитники Отечества»

Рассмотрели текущие меры по организации системы здравоохранения для военнослужащих. Медицинская помощь участникам СВО в 2025 году включает как первичную, так и специализированную поддержку, а также реабилитацию и психологическое сопровождение.

Основные медицинские права и гарантии для участников СВО

Участники специальной военной операции обладают рядом закрепленных на государственном уровне прав в сфере здравоохранения, а медицинская помощь предоставляется им бесплатно в рамках системы ОМС и за счет федерального бюджета. Ключевые гарантии включают:

  • право на неотложную и плановую медицинскую помощь в военных и гражданских медучреждениях;
  • обеспечение лекарственными препаратами по назначению врача;
  • санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию после ранения или заболевания;
  • бесплатное протезирование (включая современные высокотехнологичные изделия и зубные протезы);
  • приоритетное оказание медицинских услуг в учреждениях здравоохранения.

Дополнительно участники СВО могут рассчитывать на прохождение углубленной диспансеризации, психологическую помощь и сопровождение на всех этапах восстановления.

Реабилитационные программы и санаторно-курортное лечение

Участники СВО имеют право на санитарно-курортное лечение вне очереди. Причем как в ведомственных, так и в гражданских учреждениях. Кроме того, государство оплачивает не только саму путевку, но и проезд к месту лечения. Продолжительность лечения в санатории — до 21 дня. Более точный срок могут назвать после диагностики мединские сотрудники.

Важно отметить, что участники СВО с инвалидностью I группы или званием Героя России направляются на лечение в санаторий вне очереди.

Восстановить здоровье и вернуть работоспособность участник СВО может не только в больнице, но и у себя дома. При необходимости срок реабилитации в амбулаторных условиях может продлиться больше месяца. Для комфортного лечения военнослужащему предоставят все необходимое оборудование и поддержку. Если боец живёт далеко от крупных медицинских центров, за его состоянием будут следить дистанционно — с помощью телемедицины.

Участники СВО имеют право на паллиативную помощь — в случае, когда вылечить болезнь полностью уже невозможно. Для этого пациенту регулярно приезжает бригада, как правило, не реже одного раза в неделю. На время лечения предоставляются все нужные медицинские изделия и средства ухода.

Психологическая и социальная поддержка

Психологическая помощь — важная часть восстановления военнослужащих после участия в боевых действиях. Участники СВО могут бесплатно обратиться к психологу как в медицинских учреждениях, так и через специальные центры поддержки.

При необходимости с бойцами поработают психиатры и психотерапевты. Оказываемая ими помощь помогает справиться со стрессом, тревожностью, нарушениями сна и другими последствиями пережитого.

Помимо этого предусмотрена и социальная поддержка. Бойцов консультируют о том, как оформить документы, получить положенные выплаты и льготы, восстановиться на работе или пройти переобучение. В некоторых регионах работают службы сопровождения, которые помогают адаптироваться к мирной жизни и решить бытовые или юридические вопросы.

Медицинские льготы для семей участников СВО

Семьи военнослужащих имеют право на получение медицинской помощи в приоритетном порядке. Для подтверждения статуса достаточно предъявить удостоверение, подтверждающее статус участника СВО или его семьи. При этом желательно уточнить организационные моменты заранее, обратившись непосредственно в медицинское учреждение.

В случае необходимости семьям военнослужащих также выдают направление на медицинскую реабилитацию или санаторно-курортное лечение в приоритетном порядке.

Если военнослужащий погиб или получил инвалидность, его родственникам предоставляются дополнительные льготы. Речь идет о приоритетном обслуживании в поликлиниках, возможности пройти лечение вне очереди, а также доступе к психологической помощи. В ряде регионов действуют специальные программы поддержки для жен, родителей и детей бойцов. Об их содержании расскажут подробнее на местном уровне.