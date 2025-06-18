Медицинская помощь участникам СВО в 2025 году.

Восстановить здоровье и вернуть работоспособность участник СВО может не только в больнице, но и у себя дома. При необходимости срок реабилитации в амбулаторных условиях может продлиться больше месяца. Для комфортного лечения военнослужащему предоставят все необходимое оборудование и поддержку. Если боец живёт далеко от крупных медицинских центров, за его состоянием будут следить дистанционно — с помощью телемедицины.