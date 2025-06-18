Рассмотрели текущие меры по организации системы здравоохранения для военнослужащих. Медицинская помощь участникам СВО в 2025 году включает как первичную, так и специализированную поддержку, а также реабилитацию и психологическое сопровождение.
Основные медицинские права и гарантии для участников СВО
Участники специальной военной операции обладают рядом закрепленных на государственном уровне прав в сфере здравоохранения, а медицинская помощь предоставляется им бесплатно в рамках системы ОМС и за счет федерального бюджета. Ключевые гарантии включают:
- право на неотложную и плановую медицинскую помощь в военных и гражданских медучреждениях;
- обеспечение лекарственными препаратами по назначению врача;
- санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию после ранения или заболевания;
- бесплатное протезирование (включая современные высокотехнологичные изделия и зубные протезы);
- приоритетное оказание медицинских услуг в учреждениях здравоохранения.
Дополнительно участники СВО могут рассчитывать на прохождение углубленной диспансеризации, психологическую помощь и сопровождение на всех этапах восстановления.
Реабилитационные программы и санаторно-курортное лечение
Участники СВО имеют право на санитарно-курортное лечение вне очереди. Причем как в ведомственных, так и в гражданских учреждениях. Кроме того, государство оплачивает не только саму путевку, но и проезд к месту лечения. Продолжительность лечения в санатории — до 21 дня. Более точный срок могут назвать после диагностики мединские сотрудники.
Важно отметить, что участники СВО с инвалидностью I группы или званием Героя России направляются на лечение в санаторий вне очереди.
Восстановить здоровье и вернуть работоспособность участник СВО может не только в больнице, но и у себя дома. При необходимости срок реабилитации в амбулаторных условиях может продлиться больше месяца. Для комфортного лечения военнослужащему предоставят все необходимое оборудование и поддержку. Если боец живёт далеко от крупных медицинских центров, за его состоянием будут следить дистанционно — с помощью телемедицины.
Участники СВО имеют право на паллиативную помощь — в случае, когда вылечить болезнь полностью уже невозможно. Для этого пациенту регулярно приезжает бригада, как правило, не реже одного раза в неделю. На время лечения предоставляются все нужные медицинские изделия и средства ухода.
Психологическая и социальная поддержка
Психологическая помощь — важная часть восстановления военнослужащих после участия в боевых действиях. Участники СВО могут бесплатно обратиться к психологу как в медицинских учреждениях, так и через специальные центры поддержки.
При необходимости с бойцами поработают психиатры и психотерапевты. Оказываемая ими помощь помогает справиться со стрессом, тревожностью, нарушениями сна и другими последствиями пережитого.
Помимо этого предусмотрена и социальная поддержка. Бойцов консультируют о том, как оформить документы, получить положенные выплаты и льготы, восстановиться на работе или пройти переобучение. В некоторых регионах работают службы сопровождения, которые помогают адаптироваться к мирной жизни и решить бытовые или юридические вопросы.
Медицинские льготы для семей участников СВО
Семьи военнослужащих имеют право на получение медицинской помощи в приоритетном порядке. Для подтверждения статуса достаточно предъявить удостоверение, подтверждающее статус участника СВО или его семьи. При этом желательно уточнить организационные моменты заранее, обратившись непосредственно в медицинское учреждение.
В случае необходимости семьям военнослужащих также выдают направление на медицинскую реабилитацию или санаторно-курортное лечение в приоритетном порядке.
Если военнослужащий погиб или получил инвалидность, его родственникам предоставляются дополнительные льготы. Речь идет о приоритетном обслуживании в поликлиниках, возможности пройти лечение вне очереди, а также доступе к психологической помощи. В ряде регионов действуют специальные программы поддержки для жен, родителей и детей бойцов. Об их содержании расскажут подробнее на местном уровне.