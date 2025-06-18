Создана методика одновременного выявления компонентов одаренности у детей

«При такой форме тестирования дети не просто взаимодействуют с психологом, а вовлекаются в игру, где задания дают любимые сказочные персонажи. Поэтому ребятам очень интересен процесс, они не чувствуют, что их кто-то оценивает; именно в игровой момент ребенку комфортно и спокойно, и потому он выполняет задания легко и с удовольствием, не стесняясь неудач», — прокомментировала ТАСС старший научный сотрудник лаборатории психологии и психофизиологии стрессоустойчивости и креативности ЮУрГУ Вера Глухова.