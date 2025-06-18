Совфед одобрил закон об уголовном наказании для дропперов

Как поясняли в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, уголовная ответственность коснётся только тех, кто сознательно получал вознаграждение за передачу реквизитов преступникам. Наказание за совершение данного преступления составит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.