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На Южном Урале ожидаются сильнейшие штормы и подтопления участков

В Челябинской области вновь объявили штормовое предупреждение.

Сейчас в Ричмонде: +26° 6 м/с 84% 757 мм рт. ст. +22°
Источник: AP 2024

По информации от челябинского ЦГМС, на регион идут грозовые тучи и несут с собой непогоду. В ближайшие часы на отдельных территориях, в том числе в областном центре, ожидаются сильные ливни, грозы. Местами пройдёт крупный град. Ветер может достигать скорости в 25 метров в секунду и более.

Задержится плохая погода на Южном Урале как минимум до завтрашнего дня. При этом вплоть до 21 июня возможно повышение уровня воды в некоторых реках и озёрах. Велик шанс подтопления пойменных участков. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на малых речушках и водоёмах, расположенных ниже прудов и водохранилищ.

Не забывайте об осторожности во время непогоды. Избегайте ненадёжных конструкций, аварийных деревьев и ЛЭП. Если вы водитель, следите за дорогой и помните о правилах управления автомобилем в дождь.