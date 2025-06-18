На Южном Урале ожидаются сильнейшие штормы и подтопления участков

По информации от челябинского ЦГМС, на регион идут грозовые тучи и несут с собой непогоду. В ближайшие часы на отдельных территориях, в том числе в областном центре, ожидаются сильные ливни, грозы. Местами пройдёт крупный град. Ветер может достигать скорости в 25 метров в секунду и более.