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Более 200 протоколов составили в Ростовской области из-за зарослей с сорняками

В Ростовской области начали штрафовать за территории, заросшие сорняками.

Источник: Комсомольская правда

С мая 2025 года в Ростовской области завели уже более 200 административных дел за несвоевременный покос сорняков. Чаще всего нарушения фиксировали в Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Ростове-на-Дону, Донецке, а также в Неклиновском, Целинском и Аксайском районах.

— Борьбу с сорной растительностью нужно проводить вовремя. Единственный способ избежать санкций — следить за состоянием участков, — подчеркнул начальник областной административной инспекции Николай Копичка.

Напомним, сорняки не только портят вид улиц, дворов и парков, но и часто становятся сильным аллергеном. За несоблюдение правил благоустройства могут выписать предупреждение или назначить штраф: для граждан он составляет до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 70 тысяч рублей.

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