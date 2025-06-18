Более 200 протоколов составили в Ростовской области из-за зарослей с сорняками

Напомним, сорняки не только портят вид улиц, дворов и парков, но и часто становятся сильным аллергеном. За несоблюдение правил благоустройства могут выписать предупреждение или назначить штраф: для граждан он составляет до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 70 тысяч рублей.