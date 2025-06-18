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Скоростной спецавтобус в «Тростенец» будет курсировать 22 июня

«Тростенец» был одним из самых крупных лагерей времен ВОВ, куда нацисты свозили жителей СССР и европейских стран.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Скоростной автобус будет запущен 22 июня в мемориальный комплекс «Тростенец», об этом сообщили в ГП «Минсктранс».

Автобус будет обеспечивать участников мероприятия, приуроченного Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, которое пройдет в этот день в комплексе.

Скоростной автобус № 961С будет курсировать по маршруту: станция метро «Могилевская» — улица Селицкого в период с 08:00 до 10:00 и после 11:00 22 июня.

Во время Второй мировой войны на территории Беларуси действовало множество нацистских лагерей. «Тростенец» был из самых крупных, туда нацисты свозили жителей СССР и европейских стран.

Изначально убитыми в лагере смерти «Тростенец» значилось 220 — 240 тысяч. Но после того, как Генпрокуратура Беларуси подняла все архивные документы, выяснилось, что жертв было намного больше.