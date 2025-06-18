Скоростной спецавтобус в «Тростенец» будет курсировать 22 июня

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Скоростной автобус будет запущен 22 июня в мемориальный комплекс «Тростенец», об этом сообщили в ГП «Минсктранс».
Автобус будет обеспечивать участников мероприятия, приуроченного Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, которое пройдет в этот день в комплексе.
Скоростной автобус № 961С будет курсировать по маршруту: станция метро «Могилевская» — улица Селицкого в период с 08:00 до 10:00 и после 11:00 22 июня.
Во время Второй мировой войны на территории Беларуси действовало множество нацистских лагерей. «Тростенец» был из самых крупных, туда нацисты свозили жителей СССР и европейских стран.
Изначально убитыми в лагере смерти «Тростенец» значилось 220 — 240 тысяч. Но после того, как Генпрокуратура Беларуси подняла все архивные документы, выяснилось, что жертв было намного больше.