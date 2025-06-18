Оформление чаш фонтана на улице Осипенко в Самаре выполнили на 70%

«Фонтан самый большой в Самаре, его преображения с нетерпением ждут все горожане. Важно, чтобы все выполнили качественно, с учетом архитектуры сооружения и планировки площади, на которой расположен. Подрядчику важно максимально ускориться и не создавать прецеденты для увеличения срока работ».