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Оформление чаш фонтана на улице Осипенко в Самаре выполнили на 70%

17 июня мэр Иван Носков проверил ход работ в районе общественного пространства. На них выделили 200 млн рублей.

Источник: МК.RU Самара

17 июня мэр Иван Носков проверил ход работ в районе общественного пространства. На них выделили 200 млн рублей. Подробностями поделились представители горадминистрации.

Подрядчик закончил оформление чаш на 70%. На 50% выполнил монтаж наружных сетей водоснабжения и канализации, на 90% — инженерную подготовку фонтана. В том числе по части вентиляции.

Обустраивают автоматическое управление объектом. Будет работать в разных режимах, уточнили в мэрии. Подготовили фундамент для размещения опор аудиосистемы.

Впереди — настройка видеонаблюдения, нанесение смальтового орнамента в виде Георгиевской ленты на дно основной чаши.

«В центральной каскадного фонтана установим около 200 форсунок с подсветкой, направленных под разными плоскостями. Вода сможет подниматься до 30 метров и аркой перетекать над пешеходной зоной в следующую чашу. Гранит для отделки привезли с Красногорского месторождения», — заявил начальник строительного участка Вадим Еськов.

Отдельно о работах высказался глава города Иван Носков:

«Фонтан самый большой в Самаре, его преображения с нетерпением ждут все горожане. Важно, чтобы все выполнили качественно, с учетом архитектуры сооружения и планировки площади, на которой расположен. Подрядчику важно максимально ускориться и не создавать прецеденты для увеличения срока работ».

Добавил: после обновления объекта территорию вокруг него тоже приведут в порядок. Например, планируют отремонтировать тротуарную плитку, ограждения и подпорную стенку.

Ранее в парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня.

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