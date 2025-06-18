Выплаты за ранение участнику СВО в 2025 году: сколько можно получить от страны и региона

Платят за ранения и регионы, но в данном случае суммы компенсаций зависят от субъектов России. Например, в Санкт-Петербурге и Москве бойцам с инвалидностью первой группы единоразово платят миллион рублей, а второй и третьей — 750 тысяч рублей. Подробнее о региональных мерах поддержки можно почитать здесь.