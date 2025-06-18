Выплаты за ранение участнику СВО в 2025 году: сколько можно получить от страны и региона

Разбираемся, какие выплаты предусмотрены за ранение участнику СВО в 2025 году, как варьируются и как складываются, если человек получил ранения разных степеней.
Федеральные выплаты за ранение
Согласно законодательству, военные в зоне СВО могут претендовать на выплаты государства за ранения и контузии.
Категории получателей: кто имеет право на выплаты
Компенсацию за полученное в зоне СВО ранение могут получить:
- военнослужащие по контракту;
- мобилизованные;
- добровольцы;
- сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии, несущие службу в зоне СВО;
- уволенные в запас из-за состояния здоровья.
Размеры выплат в зависимости от тяжести ранения
Тяжесть травм, от которых и зависит размер выплаты, определит военно-медицинская комиссия.
|Тяжелые увечья
|3 млн рублей
|Тяжелые травмы и последующая инвалидность
|4 млн рублей
|Травмы легкой степени
|1 млн рублей
|Иные повреждения
|100 тысяч рублей
Единовременное пособие при признании негодности к службе
Если после ранения военнослужащий больше не может принимать участие в боевых действиях, он получает категорию здоровья «Д». Главное, чтобы при этом в документах была указана причина — военная травма.
В таком случае бойцу полагается единовременное пособие. Его размер — 3 млн рублей.
Региональные выплаты за ранение
Платят за ранения и регионы, но в данном случае суммы компенсаций зависят от субъектов России. Например, в Санкт-Петербурге и Москве бойцам с инвалидностью первой группы единоразово платят миллион рублей, а второй и третьей — 750 тысяч рублей. Подробнее о региональных мерах поддержки можно почитать здесь.
Страховые выплаты за ранение
Помимо федеральных и региональных выплат, раненым положены иные меры поддержки — страховые.
|Установление инвалидности I группы
|2,5 млн рублей
|Инвалидность II группы
|1,7 млн рублей
|Инвалидность III группы
|859 тысяч рублей
|Тяжелое увечье
|343 тысячи рублей
|Легкое увечье
|85 тысяч рублей
Кому не положены страховые выплаты
Выплат не будет, если:
- травма получена в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- ранение не связано с исполнением обязанностей по службе;
- есть доказательства, что военный допустил грубое нарушение, которое и привело к травме.
Как оформить участнику СВО выплаты за ранение
Чтобы получить выплаты, нужно выполнить ряд действий.
1. Обратиться в воинскую часть или комиссариат с рапортом и копией медицинских документов.
2. Пройти военно-врачебную комиссию, которая установит тяжесть ранений.
3. Подать документы в Министерство обороны или региональный орган соцзащиты — в зависимости от вида выплаты.
4 Дождаться официального решения и перечисления денег. Как правило, срок занимает промежуток времени от 30 до 90 дней.
Особенности получения компенсаций за множественные ранения
Если военный получил несколько ранений, выплаты могут суммироваться. Но в пределах одного вида пособия учитывается только самое тяжелое ранение.
Например, при двух ранениях с утратой трудоспособности 30% и 50% будет выплачена сумма за 50%. Также суммы складываются, если человек получает разные выплаты: от федералов, региона и страховые.