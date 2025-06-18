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Выплаты за ранение участнику СВО в 2025 году: сколько можно получить от страны и региона

Служба в зоне специальной военной операции связана с риском для жизни и здоровья. Государство обязуется компенсировать ранения, и в 2025 году любой участник СВО будь то контрактник, мобилизованный или доброволец, имеет право на соответствующие выплаты.

Анна Григор
Автор Новости Mail
Участники СВО в зоне боевых операций.
Источник: РИА "Новости"

Разбираемся, какие выплаты предусмотрены за ранение участнику СВО в 2025 году, как варьируются и как складываются, если человек получил ранения разных степеней.

Федеральные выплаты за ранение

Согласно законодательству, военные в зоне СВО могут претендовать на выплаты государства за ранения и контузии.

Категории получателей: кто имеет право на выплаты

Компенсацию за полученное в зоне СВО ранение могут получить:

  • военнослужащие по контракту;
  • мобилизованные;
  • добровольцы;
  • сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии, несущие службу в зоне СВО;
  • уволенные в запас из-за состояния здоровья.

Размеры выплат в зависимости от тяжести ранения

Тяжесть травм, от которых и зависит размер выплаты, определит военно-медицинская комиссия.

Тяжелые увечья
3 млн рублей
Тяжелые травмы и последующая инвалидность
4 млн рублей
Травмы легкой степени
1 млн рублей
Иные повреждения
100 тысяч рублей

Единовременное пособие при признании негодности к службе

Если после ранения военнослужащий больше не может принимать участие в боевых действиях, он получает категорию здоровья «Д». Главное, чтобы при этом в документах была указана причина — военная травма.

В таком случае бойцу полагается единовременное пособие. Его размер — 3 млн рублей.

Региональные выплаты за ранение

Платят за ранения и регионы, но в данном случае суммы компенсаций зависят от субъектов России. Например, в Санкт-Петербурге и Москве бойцам с инвалидностью первой группы единоразово платят миллион рублей, а второй и третьей — 750 тысяч рублей. Подробнее о региональных мерах поддержки можно почитать здесь.

Страховые выплаты за ранение

Помимо федеральных и региональных выплат, раненым положены иные меры поддержки — страховые.

Установление инвалидности I группы
2,5 млн рублей
Инвалидность II группы
1,7 млн рублей
Инвалидность III группы
859 тысяч рублей
Тяжелое увечье
343 тысячи рублей
Легкое увечье
85 тысяч рублей

Кому не положены страховые выплаты

Выплат не будет, если:

  • травма получена в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  • ранение не связано с исполнением обязанностей по службе;
  • есть доказательства, что военный допустил грубое нарушение, которое и привело к травме.

Как оформить участнику СВО выплаты за ранение

Чтобы получить выплаты, нужно выполнить ряд действий.

1. Обратиться в воинскую часть или комиссариат с рапортом и копией медицинских документов.

2. Пройти военно-врачебную комиссию, которая установит тяжесть ранений.

3. Подать документы в Министерство обороны или региональный орган соцзащиты — в зависимости от вида выплаты.

4 Дождаться официального решения и перечисления денег. Как правило, срок занимает промежуток времени от 30 до 90 дней.

Особенности получения компенсаций за множественные ранения

Если военный получил несколько ранений, выплаты могут суммироваться. Но в пределах одного вида пособия учитывается только самое тяжелое ранение.

Например, при двух ранениях с утратой трудоспособности 30% и 50% будет выплачена сумма за 50%. Также суммы складываются, если человек получает разные выплаты: от федералов, региона и страховые.