Реабилитация участников СВО в 2025 году

Получившие травмы и ранения бойцы могут рассчитывать на медицинскую помощь и современное оборудование. Также участникам СВО положена реабилитация, которая поможет вернуться к обычной жизни. В статье разбираем, что в нее входит и как правильно оформить документы для ее получения.