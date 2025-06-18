Реабилитация участников СВО в 2025 году

Получившие травмы и ранения бойцы могут рассчитывать на медицинскую помощь и современное оборудование. Также участникам СВО положена реабилитация, которая поможет вернуться к обычной жизни. В статье разбираем, что в нее входит и как правильно оформить документы для ее получения.
Что такое реабилитация участников СВО и зачем она нужна
Реабилитация участников СВО — это действия, предпринимаемые больницами и социальными службами для устранения последствий стресса, травм и болезней, полученных бойцами во время участия в специальной военной операции. Процесс этот многогранен: он включает медицинскую, психологическую и социальную поддержку.
Основная цель реабилитации — помочь человеку восстановить здоровье и вернуться к повседневной жизни. Для каждого пациента медики подбирают индивидуальную программу в зависимости от тяжести состояния. Туда могут входить не только физические упражнения, но и тренировка выносливости, постепенное расширение двигательного режима.
Кому положена реабилитация после СВО
Мера поддержки распространяется на следующие категории граждан:
- военнослужащих, подписавших контракты с Минобороны РФ для участия в СВО;
- граждан, мобилизованных для участия в специальной военной операции или добровольно принявших в ней участие;
- членов семей участников СВО, потерявших кормильца или пострадавшего в ходе боевых действий;
- лиц, указанных в подпунктах 22—24 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах».
Виды реабилитации участников СВО
В 2025 году для участников боевых действий и членов их семей существуект несколько направлений реабилитации.
Медицинская реабилитация
Предусматривает проведение необходимых лечебных процедур, физиотерапии, лечебной физкультуры и медикаментозного лечения. Помогает ускорить восстановление функций организма после травм и болезней.
Психологическая реабилитация
При необходимости узкие специалисты проводят терапию для снижения уровня тревожности, стресса и депрессии у военнослужащих. Помогает справиться с последствиями психологической травмы, полученной во время боевых действий.
Социальная адаптация
Интеграция участников СВО в обычное общество, восстановление утраченных профессиональных навыков, трудоустройство и содействие семейному благополучию.
Реабилитация после ранений и травм
Это восстановление возможностей организма бойца после ранений, переломов, ожогов и прочих травм, полученных в ходе проведения специальной военной операции. При необходимости лишившихся конечностей бойцов снабжают современными протезами.
Санаторно-курортное лечение
При наличии медицинских показаний участников СВО могут направить в санатории разного типа на срок до 21 дня. При этом им оплачивают проезд туда и обратно.
Где можно пройти реабилитацию участникам СВО
Организацией и проведением реабилитационных мероприятий занимается Министерство труда и социальной защиты совместно с Минздравом России.
Восстановление бойцов проходит в специализированных учреждениях, расположенных по всей стране. В 2025 году постоянно принимать пациентов будут уже 12 реабилитационных центров, где смогут пройти реабилитацию тысячи участников СВО.
Как оформить реабилитацию и что для этого нужно
Разберем подробно весь процесс оформления реабилитации в 2025 году.
Какие документы собрать
В этом случае понадобится этот набор бумаг:
- паспорт гражданина РФ;
- документ, подтверждающий участие в СВО;
- медицинское заключение;
- для путевки на санаторно-курортное лечение нужна справка по форме 070/у, а для медицинской реабилитации — направление 057/у-04 (5).
Куда обращаться
Чтобы инициировать процесс и попасть на реабилитацию, заявления можно подать одним из способов:
- через многофункциональный центр;
- в отделении СФР по месту жительства;
- через портал Госуслуг;
- в медицинской организации, где наблюдается участник СВО.
Сроки и этапы оформления
Решение о предоставлении услуги принимают в отделении Социального фонда России в течение двух рабочих дней после поступления заявления. Весь процесс оформления будет выглядеть следующим образом.
1. Направление на реабилитацию. Участник СВО или член его семьи получает направление от лечащего врача на стационарную или амбулаторную реабилитацию.
2. Обращение в медицинскую организацию, указанную в направлении. При этом нужно предоставить все необходимые для подтверждения диагноза документы.
3. Прохождение курса реабилитации. Пациент проходит назначенные ему процедуры. Реабилитация может проходить в поликлиниках, санаториях или в специализированных центрах.
Главное о реабилитации участников СВО в 2025 году
Подведем итоги и напомним главные моменты об этой мере поддержке военнослужащих.
1. Поддержка распространяется на участников СВО и членов семей погибших военнослужащих.
2. Реабилитация участников СВО организована государственными учреждениями и включает медицинскую, психологическую и социальную поддержку.
3. В 2025 году будет работать 12 реабилитационных центров, которые примут около 20 тысяч участников СВО.
4. Реабилитация возможна как в стационаре, так и амбулаторно — в зависимости от индивидуальных потребностей пациента.
5 Предоставление реабилитационных услуг организовано через филиалы Фонда пенсионного и социального страхования и портал Госуслуг.