Муж погиб на СВО: где и как вдове получить поддержку и положенные выплаты

Государство заявляет о поддержке вдов участников СВО: как финансовой, так и социально-юридической. Рассказываем, какие выплаты положены женщине, чей муж погиб в зоне боевых действий, куда ей стоит обращаться и как лучше подготовить документы для оформления пособий.
Какие выплаты получает жена после гибели мужа на СВО
Женам погибших на СВО бойцов положен ряд льгот: долг по зарплате супруга, пенсия, президентские и другие выплаты и меры соцподдержки.
Президентская выплата
Сумма этой компенсации — 5 млн рублей. Выплата по гибели распространяется также на жен сотрудников ФСБ и МЧС, погибших при защите госграниц вблизи боев, и волонтеров, а также на жен погибших мобилизованных, командированных в ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области.
Выплата положена членам семьи погибшего в равных долях, а уточняет список лиц указ Президента № 355 от 2022 года.
Долг по довольствию и компенсация за гибель на службе
Супруге погибшего воина положена ежемесячная доплата, а также денежное довольствие мужа, которое ему не выплатили до конца.
Сумма ежемесячной компенсации за гибель на службе эквивалентна сумме для получивших инвалидность I группы — 24 076 рублей. Компенсация выплачивается каждому члену семьи бойца в равных пропорциях. Супруга может рассчитывать на компенсацию, если она инвалид или старше 50 лет.
Страховая выплата
Минобороны РФ заключает договор с компанией «СОГАЗ»: именно она затем и компенсирует сумму страховки по факту гибели военнослужащего.
Основание — ФЗ № 52 от 1998 года. Размер компенсации индексируется, сумма в текущем году составила 3,4 млн рублей. Если воин ушел из жизни при исполнении или в течение 12 месяцев после службы, его семья получает страховую выплату.
Распространяется эта мера поддержки и на пожарных, и на сотрудников органов внутренних дел, а также на Нацгвардию, работников уголовно-исполнительной системы и других структур.
Единовременное пособие
Родственникам погибших на СВО бойцов в одинаковых долях выплачивают дополнительное пособие. Основание — закон № 306-ФЗ от 2011 года.
В текущем году близкие погибших получат проиндексированную сумму — 5 млн рублей.
Пенсия по потере кормильца
Чтобы получать пенсию, вдове погибшего необходимо достичь 50 лет. Основание — закон № 4468-I от 1993 года.
Однако женщине придется выполнить ряд условий и доказать факт иждивения. Последнее подтверждается нетрудоспособностью вдовы (например, по инвалидности на момент кончины бойца и ее нахождением на полном содержании мужа. При этом у женщины на момент гибели военнослужащего должны отсутствовать дополнительные регулярные источники дохода.
Размер пенсии — половина от денежного довольствия военного на каждого члена семьи, чья нетрудоспособность доказана. При желании вдова бойца СВО может сменить вид пенсии, подав заявку в Соцфонд.
Размер соцпенсии по потере кормильца в текущем году составил 8 824 рубля. Доводит размер компенсации и до уровня прожиточного минимума соцдоплата.
Ежемесячное пособие на детей
В случае гибели бойца СВО вдова имеет право каждый месяц получать пособие на ребенка до 18 лет, на детей-очников до 23 лет и на детей-инвалидов. Основание — ФЗ № 128 от 2011 года.
На текущий момент сумма выплаты составляет порядка 3 тысяч рублей.
Компенсация вдове ветерана
Вдова ветерана боевых действий вправе оформить ежемесячную компенсацию в размере 2500 рублей.
Куда обращаться за выплатами
Если супруг погиб в зоне СВО, вдова имеет право получить государственную поддержку. Для оформления положенных выплат следует обращаться в различные ведомства и структуры.
1. Чтобы оформить президентскую выплату, можно обратиться к командиру части погибшего бойца СВО — если супруг ушел из жизни при исполнении. Если военный погиб уже после срока службы из-за полученной травмы, обратиться стоит в военкомат.
2. Страховку лучше оформлять, обратившись за помощью к командиру части или в военкомат. Предоставить необходимые документы уполномочены именно военные. В частности, справку об обстоятельствах гибели как страхового случая.
3. Оформить единовременное пособие можно через военкомат, либо при обращении к командиру части. Чтобы получить пенсию по потере кормильца, также обратитесь в военкомат.
4. Для подачи заявлений на социальные пособия обращайтесь в МФЦ, для получения региональных мер поддержки — в органы соцзащиты.
5. Порядок назначения конкретной выплаты или льготы можно уточнить в фонде «Защитники Отечества». В некоторых регионах работают союзы ветеранов СВО, помогающие семьям погибших решать правовые вопросы.
Необходимые документы для оформления пособия
Перечень документов для оформления выплат и льгот варьируется в зависимости от вида конкретной меры поддержки. Актуальный список по каждой из выплат указан в нормативно-правовых актах. Перечислим бумаги из базового комплекта:
- паспорта жены и детей;
- заявление члена семьи погибшего;
- свидетельство о смерти;
- свидетельства о браке и о рождении детей;
- документы об инвалидности супруги, родителей и детей;
- справка с места учебы ребенка;
- документы об опеке и решение суда о статусе фактического воспитателя;
- заключение врачебной комисси с формулировкой «военная травма» и справка о причине смерти в случае гибели бойца после увольнения со службы.
Дополнительные меры поддержки вдов погибших на СВО
Вдовы погибших на СВО воинов имеют право на ряд дополнительных мер поддержки от регионов и на федеральном уровне.
1. Регионы предоставляют как единовременные выплаты, так и ежемесячные пособия семьям погибших. Уточнить суммы выплат можно в местном органе соцзащиты или в военкомате.
2. Вдова погибшего воина вправе рассчитывать на списание ипотечных и иных кредитных обязательств мужа.
3. Для оставшихся без мужа и отца семей предусмотрена компенсация расходов на услуги ЖКХ — до 60%. В перечне мер поддержки указано предоставление жилья или субсидии на его покупку.
4. В зависимости от региона вдове погибшего могут оказать целевую материальную помощь: речь идет о ремонте жилья, газификации и так далее.
5. Жена погибшего на СВО бойца также может рассчитывать на оплату санаторно-курортного лечения и другие меры поддержки.
6. Супруге погибшего на СВО воина выплачивается поощрение в случае посмертного награждения мужа.
7. Вдова имеет право оформить компенсацию услуг по погребению и за установку надгробия.
8. Психологическая реабилитация потерявшим супруга женщинам также оказывается безвозмездно. Это как бесплатные реабилитационные программы, так и консультации психологов от фондов.
9. Бесплатная юридическая помощь предоставляется семьям погибших бойцов от фонда «Защитники Отечества» и юридических госбюро в 47 регионах России.