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Муж погиб на СВО: где и как вдове получить поддержку и положенные выплаты

Трагичное известие о смерти супруга на СВО — момент, к которому никто никогда не может быть готов. Для женщины, чей муж погиб на СВО, это не просто личная трагедия. Это рубеж, после которого начинается новая жизнь.

Екатерина Геворкян
Автор Новости Mail
Участник СВО.
Источник: РИА "Новости"

Государство заявляет о поддержке вдов участников СВО: как финансовой, так и социально-юридической. Рассказываем, какие выплаты положены женщине, чей муж погиб в зоне боевых действий, куда ей стоит обращаться и как лучше подготовить документы для оформления пособий.

Какие выплаты получает жена после гибели мужа на СВО

Женам погибших на СВО бойцов положен ряд льгот: долг по зарплате супруга, пенсия, президентские и другие выплаты и меры соцподдержки.

Президентская выплата

Сумма этой компенсации — 5 млн рублей. Выплата по гибели распространяется также на жен сотрудников ФСБ и МЧС, погибших при защите госграниц вблизи боев, и волонтеров, а также на жен погибших мобилизованных, командированных в ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Выплата положена членам семьи погибшего в равных долях, а уточняет список лиц указ Президента № 355 от 2022 года.

Долг по довольствию и компенсация за гибель на службе

Супруге погибшего воина положена ежемесячная доплата, а также денежное довольствие мужа, которое ему не выплатили до конца.

Сумма ежемесячной компенсации за гибель на службе эквивалентна сумме для получивших инвалидность I группы — 24 076 рублей. Компенсация выплачивается каждому члену семьи бойца в равных пропорциях. Супруга может рассчитывать на компенсацию, если она инвалид или старше 50 лет.

Страховая выплата

Минобороны РФ заключает договор с компанией «СОГАЗ»: именно она затем и компенсирует сумму страховки по факту гибели военнослужащего.

Основание — ФЗ № 52 от 1998 года. Размер компенсации индексируется, сумма в текущем году составила 3,4 млн рублей. Если воин ушел из жизни при исполнении или в течение 12 месяцев после службы, его семья получает страховую выплату.

Распространяется эта мера поддержки и на пожарных, и на сотрудников органов внутренних дел, а также на Нацгвардию, работников уголовно-исполнительной системы и других структур.

Единовременное пособие

Родственникам погибших на СВО бойцов в одинаковых долях выплачивают дополнительное пособие. Основание — закон № 306-ФЗ от 2011 года.

В текущем году близкие погибших получат проиндексированную сумму — 5 млн рублей.

Пенсия по потере кормильца

Чтобы получать пенсию, вдове погибшего необходимо достичь 50 лет. Основание — закон № 4468-I от 1993 года.

Однако женщине придется выполнить ряд условий и доказать факт иждивения. Последнее подтверждается нетрудоспособностью вдовы (например, по инвалидности на момент кончины бойца и ее нахождением на полном содержании мужа. При этом у женщины на момент гибели военнослужащего должны отсутствовать дополнительные регулярные источники дохода.

Размер пенсии — половина от денежного довольствия военного на каждого члена семьи, чья нетрудоспособность доказана. При желании вдова бойца СВО может сменить вид пенсии, подав заявку в Соцфонд.

Размер соцпенсии по потере кормильца в текущем году составил 8 824 рубля. Доводит размер компенсации и до уровня прожиточного минимума соцдоплата.

Ежемесячное пособие на детей

В случае гибели бойца СВО вдова имеет право каждый месяц получать пособие на ребенка до 18 лет, на детей-очников до 23 лет и на детей-инвалидов. Основание — ФЗ № 128 от 2011 года.

На текущий момент сумма выплаты составляет порядка 3 тысяч рублей.

Компенсация вдове ветерана

Вдова ветерана боевых действий вправе оформить ежемесячную компенсацию в размере 2500 рублей.

Куда обращаться за выплатами

Если супруг погиб в зоне СВО, вдова имеет право получить государственную поддержку. Для оформления положенных выплат следует обращаться в различные ведомства и структуры.

1. Чтобы оформить президентскую выплату, можно обратиться к командиру части погибшего бойца СВО — если супруг ушел из жизни при исполнении. Если военный погиб уже после срока службы из-за полученной травмы, обратиться стоит в военкомат.

2. Страховку лучше оформлять, обратившись за помощью к командиру части или в военкомат. Предоставить необходимые документы уполномочены именно военные. В частности, справку об обстоятельствах гибели как страхового случая.

3. Оформить единовременное пособие можно через военкомат, либо при обращении к командиру части. Чтобы получить пенсию по потере кормильца, также обратитесь в военкомат.

4. Для подачи заявлений на социальные пособия обращайтесь в МФЦ, для получения региональных мер поддержки — в органы соцзащиты.

5. Порядок назначения конкретной выплаты или льготы можно уточнить в фонде «Защитники Отечества». В некоторых регионах работают союзы ветеранов СВО, помогающие семьям погибших решать правовые вопросы.

Необходимые документы для оформления пособия

Перечень документов для оформления выплат и льгот варьируется в зависимости от вида конкретной меры поддержки. Актуальный список по каждой из выплат указан в нормативно-правовых актах. Перечислим бумаги из базового комплекта:

  • паспорта жены и детей;
  • заявление члена семьи погибшего;
  • свидетельство о смерти;
  • свидетельства о браке и о рождении детей;
  • документы об инвалидности супруги, родителей и детей;
  • справка с места учебы ребенка;
  • документы об опеке и решение суда о статусе фактического воспитателя;
  • заключение врачебной комисси с формулировкой «военная травма» и справка о причине смерти в случае гибели бойца после увольнения со службы.

Дополнительные меры поддержки вдов погибших на СВО

Вдовы погибших на СВО воинов имеют право на ряд дополнительных мер поддержки от регионов и на федеральном уровне.

1. Регионы предоставляют как единовременные выплаты, так и ежемесячные пособия семьям погибших. Уточнить суммы выплат можно в местном органе соцзащиты или в военкомате.

2. Вдова погибшего воина вправе рассчитывать на списание ипотечных и иных кредитных обязательств мужа.

3. Для оставшихся без мужа и отца семей предусмотрена компенсация расходов на услуги ЖКХ — до 60%. В перечне мер поддержки указано предоставление жилья или субсидии на его покупку.

4. В зависимости от региона вдове погибшего могут оказать целевую материальную помощь: речь идет о ремонте жилья, газификации и так далее.

5. Жена погибшего на СВО бойца также может рассчитывать на оплату санаторно-курортного лечения и другие меры поддержки.

6. Супруге погибшего на СВО воина выплачивается поощрение в случае посмертного награждения мужа.

7. Вдова имеет право оформить компенсацию услуг по погребению и за установку надгробия.

8. Психологическая реабилитация потерявшим супруга женщинам также оказывается безвозмездно. Это как бесплатные реабилитационные программы, так и консультации психологов от фондов.

9. Бесплатная юридическая помощь предоставляется семьям погибших бойцов от фонда «Защитники Отечества» и юридических госбюро в 47 регионах России.