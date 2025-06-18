Жители Пермского края могут подать заявления на детские путевки и сертификаты на отдых через Госуслуги

Для жителей Прикамья теперь доступны еще 5 видов услуг на портале Госуслуги. Так, стало возможно подать онлайн заявление на путевку, сертификат или компенсацию за детский оздоровительный лагерь, сообщает мининформразвития края.
Также на Госуслугах теперь можно получить свидетельство о прохождении подготовки, необходимой для опекунства. Физлица, организации и ИП могут согласовать в электронном виде границы участков, которые граничат с госсобственностью.
Еще одна интересная новация касается сферы культуры. теперь в электронном виде доступна информация о спектаклях, концертах, киносеансах и гастрольных мероприятиях.