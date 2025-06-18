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«По рельсам до Пхеньяна»: омичам предложили возможность увидеть Северную Корею

Совершить железнодорожный вояж в одну из самых закрытых стран мира появится у жителей Омска с 28 июня.

Источник: Комсомольская правда

В РЖД объявили об открытии продаж билетов в столицу КНДР для омичей. Путешествие из Омска до Пхеньяна продлится шесть дней, стоимость билета в купе — плацкартные места в вагоне не предусмотрены — начинается от 36 400 рублей. Причем, тариф единый для верхних и нижних полок.

Из подробностей стоит выделить, что прицепной вагон Омск — Пхеньян будет курсировать 2 раза в месяц в составе фирменного поезда «Россия» с сообщением Москва — Владивосток. Первый вагон из Омска отправится 28 июня, в 02:31 омского времени. А запланированное прибытие в Пхеньян состоится вечером, 4 июля, в 21:58 местного времени. Приобрести билет в столицу КНДР можно только на омском железнодорожном вокзале — в кассе или в терминале самообслуживания.