«По рельсам до Пхеньяна»: омичам предложили возможность увидеть Северную Корею

Из подробностей стоит выделить, что прицепной вагон Омск — Пхеньян будет курсировать 2 раза в месяц в составе фирменного поезда «Россия» с сообщением Москва — Владивосток. Первый вагон из Омска отправится 28 июня, в 02:31 омского времени. А запланированное прибытие в Пхеньян состоится вечером, 4 июля, в 21:58 местного времени. Приобрести билет в столицу КНДР можно только на омском железнодорожном вокзале — в кассе или в терминале самообслуживания.