Разрешение на временное проживание (РВП) в России в 2025 году

В некоторых регионах подать заявление на получение РВП можно по почте. Если у заявителя нет квоты, ее можно получить в отделении МВД по вопросам миграции. Делать это нужно в том регионе, в котором планируется получить РВП. Нужно посетить отделение МВД, подать необходимые документы и заявление.