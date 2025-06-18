Разрешение на временное проживание (РВП) в России в 2025 году

В 2024 году президент подписал указ № 702, который дает иностранным гражданам право оформить разрешение на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке без сдачи экзаменов и учета квоты. Однако у многих возникают вопросы, как оформить РВП в России в 2025 году и какие документы ля этого нужны.
Что такое РВП и зачем оно нужно иностранному гражданину
Разрешение на временное проживание — это специальный штамп, который дает право находиться в России, работать и пользоваться некоторыми социальными гарантиями в течение трех лет. Его ставят в паспорте или ином документе, подтверждающем личность.
РВП не дает полноценных прав гражданина РФ (например, права участвовать в выборах), но считается одним из этапов получения российского гражданства. Иностранцу нужно оформлять РВП, если он намерен легально жить и работать в стране, а в будущем — стать полноценным гражданином.
Основания для получения разрешения на временное проживание в 2025 году
Ежегодно в России выделяют определенное количество квот на РВП. В 2025 году их количество — 5500, что в два раза меньше, чем в 2024 году. При этом в каждом регионе страны количество свободных квот разное.
При наличии свободных квот получить разрешение может практически любой иностранец, прошедший медкомиссию и владеющий русским языком. Когда квоты заканчиваются, получить РВП тоже возможно, но требования меняются.
Чтобы получить квоту, нужно подать отдельное заявление и пакет документов. В последний входят миграционная карта, паспорт, трудовой договор, патент или разрешение на работу. Таким образом, на РВП могут претендовать следующие категории.
1. Иностранные граждане, которые находятся в браке с гражданином России дольше трех лет или имеют с ним общего ребенка.
2. Иностранные граждане младше 18 лет, которые имеют родителя-иностранца (опекуна, усыновителя или попечителя), получающего или уже получившего РВП.
3. Недееспособные (либо ограниченным в дееспособности) иностранные граждане младше 18 лет, которые имеют родителя-иностранца (опекуна, усыновителя или попечителя), получающего или уже получившего РВП.
4. Иностранцы, которые получили высшее или среднее профессиональное образование в России.
5. Иностранцы, которые проходят воинскую службу в России.
6. Иностранцы, которые в момент подачи заявления на РВП учатся в одном из российских вузов.
7. Участники программы переселения соотечественников из-за рубежа в РФ на постоянное место жительства.
8. Иностранцы, имеющие родителя-гражданина РФ.
9. Иностранцы, которые имели гражданство СССР и родились на территории РСФСР.
10. Иностранцы-граждане Казахстана, Украины или Молдовы.
11. Иностранцы, получившие образование в любом аккредитованном российском вузе, и которые при этом были гражданами любой страны, входившей в СССР.
12. Лица без гражданства, в том числе беженцы с территории Украины, которые получили временное убежище в России.
13. Иностранцы или лица без гражданства, переехавшие в Россию из другого государства, политика которого противоречит «традиционным российским духовно-нравственным ценностям».
Необходимые документы для подачи на РВП в РФ
В перечень документов, необходимых для разрешения на временное проживание, входят следующие бумаги.
1. Заявление на получение РВП государственного образца в двух экземплярах.
2. Две фотографии размером 35 на 45 мм (лицам без гражданства нужно предоставить пять таких фотографий);
3. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Желательно также предоставить нотариально заверенный перевод паспорта.
4. Для иностранных граждан, которые въехали в Россию по визе, нужен документ о наличии или отсутствии судимости.
5. Миграционная карта.
6. При наличии нескольких гражданств — документ, который подтверждает право проживания человека вне государства его гражданства (например, ВНЖ в какой-либо стране).
7. Для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет — документ о знании истории России, русского языка и основ законодательства РФ.
8. Медицинские документы (об отсутствии ВИЧ-инфекции, опасных инфекционных заболеваний, психотропных веществ и наркотиков в организме).
Как подать заявление на РВП по квоте в 2025 году
Если на руках имеется квота, подать заявление на РВП можно в несколько шагов.
1. Отнести заявление
Подать заявление на получение РВП можно через Госуслуги или посетив территориальный миграционный отдел.
2. Госпошлина
Оплатить госпошлину. Ее размер — 1 920 рублей.
3. Обратиться в миграционный отдел МВД
В финале нужно будет посетить отделение МВД с оригиналами всех документов по приглашению, которое придет в личный кабинет на Госуслугах. В случае, если заявление подавалось очно в миграционном отделе, оригиналы документов понадобятся сразу на месте.
В некоторых регионах подать заявление на получение РВП можно по почте. Если у заявителя нет квоты, ее можно получить в отделении МВД по вопросам миграции. Делать это нужно в том регионе, в котором планируется получить РВП. Нужно посетить отделение МВД, подать необходимые документы и заявление.
Документы рассматриваются в течение месяца. При наличии свободных квот и отсутствии нарушений заявителю выдадут квоту на РВП.
Сколько времени делается разрешение на временное проживание
Территориальные органы МВД России в регионах России оформляют РВП в течение четырех месяцев со дня принятия заявления.
Срок действия РВП
Разрешение на временное проживание в России действует в течение трех лет. После этого иностранный гражданин должен или покинуть территорию страны, или уехать, а после вновь вернуться, чтобы получить РВП еще раз.
Не позже, чем за четыре месяца до окончания действия разрешения можно оформить вид на жительство в РФ.
Что делать иностранному гражданину после получения РВП
Когда разрешение на временное проживание получено, в течение семи дней нужно зарегистрироваться по месту жительства. В противном случае можно получить штраф размером до 5 тысяч рублей. Иностранца также могут выдворить из страны. Если зарегистрироваться по месту жительства нет возможности, встаньте на учёт по месту пребывания.
Если возможности зарегистрироваться по месту жительства нет, нужно встать на учет по месту пребывания.
Правила ежегодного уведомления по РВП
Каждый год владелец разрешения на временное проживание должен направлять уведомление о подтверждении проживания в России. Для этого нужно спустя год и два месяца обратиться в отдел МВД и подать правильно составленное уведомление. Его можно как напечатать, так и написать от руки, а образец часто публикуется на сайте региональных управлений МВД. В уведомление на русском языке нужно вписать:
- ФИО;
- адрес проживания по РВП;
- всех работодателей и период работы у них, которые были за последний год;
- периоды выезда из России — если гражданин выезжал из РФ.
Главное о разрешении на временное проживание
Собрали главную информацию о получении РВП в России в 2025 году.
1. Разрешение на временное проживание — это штамп в документе, удостоверяющем личность. Он дает право находиться в России и работать в стране на протяжении трех лет.
2. Каждый год обладатель РВП должен подавать уведомление о подтверждении проживания в РФ. Для этого нужно вручную или на компьютере составить уведомление и прийти с ним миграционный отдел МВД.
3. Проще всего получить РВП по квоте. Их количество в каждом регионе ограничено. Для получения квоты нужно подать пакет документов в отделение МВД по вопросам миграции. Получить разрешение на временное проживание можно и без квоты.
4. При подаче заявления на РВП нужно оплатить госпошлину.
5. Разрешение на временное проживание оформляется в течение четырех месяцев с момента подачи заявления.
6. После получения РВП нужно обязательно зарегистрироваться по месту жительства или встать на учет по месту пребывания.