Жириновский облил Немцова соком в прямом эфире 30 лет назад

Немцов же заявил, что именно такой подход и привел к кризису — попытка восстановить конституционный порядок в Чечне в форме общевойсковой операции была обречена вылиться в теракты внутри страны. Визит в Буденновск Жириновского, не обладающего исполнительной властью, с точки зрения нижегородского губернатора был намеренной провокацией и самопиаром. Немцов посмеялся и над лицемерием Жириновского: якобы сейчас он изображал ястреба и патриота, а всего два года назад обнимался с Дудаевым и отмечал с ним День независимости Ичкерии (тот не стал отрицать этот факт). Диалог был в целом крайне далек от дебатов в классическом понимании. Оппоненты регулярно переходили на другие темы, вроде «считать ли победившую на выборах ЛДПР оппозицией» или кто виновен в принятии последнего бюджета.