Стала известна причина забастовки водителей автобусного маршрута № 91 в Челябинске

Ранее сообщалось, что в среду, 18 июня, водители не вышли в рейс, остались на конечной остановке на северо-западе города.
Напомним, маршрут пролегает из Ленинского района до улицы Салавата Юлаева (Курчатовский район).
«По просьбе жителей добавился заезд на остановку поселок “Солнечный берег”. Водители без объективных причин отказались придерживаться нового расписания и выходить на маршрут. На всех будут оформлены соответствующие документы, выписаны штрафы, вплоть до увольнения», — говорится в комментарии компании «ЧелТрансХолдинг».
Там добавили, что сейчас на маршруте работают 15 автобусов. «Мы срочно вывели на маршрут машины среднего класса Volgabus и Yuotong. В ближайшие дни работа маршрута будет восстановлена», — обещает перевозчик.