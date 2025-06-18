Стала известна причина забастовки водителей автобусного маршрута № 91 в Челябинске

«По просьбе жителей добавился заезд на остановку поселок “Солнечный берег”. Водители без объективных причин отказались придерживаться нового расписания и выходить на маршрут. На всех будут оформлены соответствующие документы, выписаны штрафы, вплоть до увольнения», — говорится в комментарии компании «ЧелТрансХолдинг».