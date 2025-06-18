Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили ввести перерывы для работающих за компьютером

Депутат Бессараб предложила ввести перерывы для работающих за компьютером.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Депутат ГД Светлана Бессараб предложила на законодательном уровне обязать работодателей предоставлять технологические перерывы для отдыха работающим за компьютером, документ есть в распоряжении РИА Новости.

Обращение депутат направила в министерство труда РФ.

«Просим рассмотреть возможность введения на законодательном уровне обязательных требований к работодателям в предоставлении технологических перерывов при выполнении работ на персональных электронных вычислительных машинах… периодичностью и продолжительностью, обусловленной медицинскими данными и экспертными заключениями», — сказано в документе.

Отмечается, что по действующему законодательству не установлена обязанность работодателя предоставлять перерывы работникам в связи с работой за компьютером.

«Следует учесть широкое распространение использования ПЭВМ (персональная электронно-вычислительная машина) в различных работах, профессиях, должностях, а также прогрессирующий рост количества заболеваний глаз и опорно-двигательного аппарата», — подчеркивает автор обращения.