В ГД предложили ввести перерывы для работающих за компьютером

«Просим рассмотреть возможность введения на законодательном уровне обязательных требований к работодателям в предоставлении технологических перерывов при выполнении работ на персональных электронных вычислительных машинах… периодичностью и продолжительностью, обусловленной медицинскими данными и экспертными заключениями», — сказано в документе.