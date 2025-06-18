В ГД предложили ввести перерывы для работающих за компьютером

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Депутат ГД Светлана Бессараб предложила на законодательном уровне обязать работодателей предоставлять технологические перерывы для отдыха работающим за компьютером, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Обращение депутат направила в министерство труда РФ.
«Просим рассмотреть возможность введения на законодательном уровне обязательных требований к работодателям в предоставлении технологических перерывов при выполнении работ на персональных электронных вычислительных машинах… периодичностью и продолжительностью, обусловленной медицинскими данными и экспертными заключениями», — сказано в документе.
Отмечается, что по действующему законодательству не установлена обязанность работодателя предоставлять перерывы работникам в связи с работой за компьютером.
«Следует учесть широкое распространение использования ПЭВМ (персональная электронно-вычислительная машина) в различных работах, профессиях, должностях, а также прогрессирующий рост количества заболеваний глаз и опорно-двигательного аппарата», — подчеркивает автор обращения.