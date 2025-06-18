Татарстанцев предупредили об опасностях распространения информации о БПЛА

Антитеррористическая комиссия Татарстана призвала жителей республики соблюдать меры предосторожности при распространении информации в условиях киберугроз и дезинформации. Гражданам советуют тщательно проверять достоверность сообщений, особенно при публикации сведений о беспилотных летательных аппаратах. Ложная информация о местах запуска БПЛА способна спровоцировать панику. Для получения точных данных рекомендуется обращаться только к официальным источникам.
Жителям республики напоминают также о рисках распространения личной информации. Данные о месте работы, проживания или подробности о стратегических объектах не следует публиковать в интернете. Они могут быть использованы в преступных целях.
Сообщения о якобы имеющихся долгах, попытках списания средств или подозрительных финансовых операциях необходимо перепроверять напрямую у представителей банков и других официальных организаций.
В случае выявления подозрительной активности или дезинформации рекомендуется обратиться в правоохранительные органы по телефону 112.