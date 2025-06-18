Счастливо, но недолго: пять мужских имен, обладатели которых меняют жен как перчатки

Именем Степан управляют планета Солнце и огненный Овен, а это значит, что жизнь с таким мужчиной не будет радужной. Вспыльчивый, шумный и очень любящий новизну он часто оказывается в браке с третьей или четвертой женой, не дойдя до рубежа в 40 лет. Как правило, в первый раз Степан может жениться в довольно раннем возрасте, не достигнув и 20 лет. Заведя семью «на эмоциях», он быстро понимает, что погорячился, поэтому разваливает брак изменами и несерьезным поведением. Когда Степану кажется, что он «нагулялся», он женится вновь, но и здесь скоро начинает томиться в неволе. Проходит много времени, прежде чем мужчина с таким именем понимает, что лучше всего ему оставаться одиноким волком, а тем временем количество штампов в его паспорте все увеличивается.