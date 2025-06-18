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Больше десятка семей с Южного Урала получили выплаты на покупку авто

В Челябинской области продолжают финансово поддерживать многодетные семьи.

Источник: РИА "Новости"

Одна из мер помощи родителям, воспитывающим маленьких южноуральцев, это выплаты на покупку автомобиля. За неполные шесть месяцев с начала года её уже получили десять семей из нашего региона, сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области. Это ровно в два раза больше, чем в прошлом году. Таким образом, с момента введения субсидии поддержку получили пятнадцать многодетных семейств.

Напомним, что инициатором дополнительных выплат выступил губернатор Алексей Текслер. На сегодняшний день для помощи семьям с детьми проработаны и реализованы более тридцати льгот и выплат. По словам министра социальных отношений региона Натальи Лугачевой, только в прошлом году на эти цели выделили больше 45 млрд рублей.