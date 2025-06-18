Больше десятка семей с Южного Урала получили выплаты на покупку авто

Одна из мер помощи родителям, воспитывающим маленьких южноуральцев, это выплаты на покупку автомобиля. За неполные шесть месяцев с начала года её уже получили десять семей из нашего региона, сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области. Это ровно в два раза больше, чем в прошлом году. Таким образом, с момента введения субсидии поддержку получили пятнадцать многодетных семейств.