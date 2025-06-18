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Многодетная семья: на Патриарших прудах у лебединой пары появились птенцы

Впервые за несколько лет потомство удалось сохранить.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Telegram-канал «Патриаршие»

На Патриарших прудах в Москве пополнение: у местной пары лебедей вылупились птенцы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Патриаршие».

Птицы стали родителями пяти птенцов. Как уточняется, в прошлые годы самка откладывала яйца, но высиживание заканчивалось безуспешно — малыши так и не появлялись на свет. На этот раз все прошло удачно.

Параллельно на берегу прудов монтируют летнюю музыкальную сцену. Пользователи в соцсетях беспокоятся, что это может помешать покою лебединого потомства: по их мнению, громкая музыка и шум испугают птенцов.

Несколько дней назад в США галапагосская черепаха по имени Голиаф впервые завела потомство — спустя 135 лет.