Многодетная семья: на Патриарших прудах у лебединой пары появились птенцы

На Патриарших прудах в Москве пополнение: у местной пары лебедей вылупились птенцы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Патриаршие».
Птицы стали родителями пяти птенцов. Как уточняется, в прошлые годы самка откладывала яйца, но высиживание заканчивалось безуспешно — малыши так и не появлялись на свет. На этот раз все прошло удачно.
Параллельно на берегу прудов монтируют летнюю музыкальную сцену. Пользователи в соцсетях беспокоятся, что это может помешать покою лебединого потомства: по их мнению, громкая музыка и шум испугают птенцов.
Несколько дней назад в США галапагосская черепаха по имени Голиаф впервые завела потомство — спустя 135 лет.