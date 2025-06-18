Суд отказал следствию в продлении домашнего ареста Олегу Туркину

Суд указал на то, что у следствия было достаточно времени для сбора и закрепления доказательств вины бывшего руководителя ФКР. По его мнению, это снизило бы риски оказания давления Туркиным на других участников производства и возможного уничтожения доказательств. При принятии решения судья принял во внимание характеристику личности обвиняемого, возраст, состояние здоровья, семейное положение и наличие малолетних детей, а также постоянное место жительства на территории России.