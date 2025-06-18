Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове и Аксайском районе проведут изъятие земель для создания новой дороги

Земельные участки выкупят в Ростовской области для строительства дороги «Орбитальная-2».

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области распорядились об изъятии земель для строительства дороги регионального значения «Орбитальная-2». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте донского правительства.

В документации говорится, что изъятие потребовалось «в связи с отсутствием других вариантов».

Речь идет о трех площадках в Аксайском районе, принадлежащих одному собственнику. Также территорию под строительство объединят из 16 участков площадью от 92 кв. метров до 36,3 тысячи кв. метров. Указанные земли принадлежат одному из застройщиков, ряду собственников, обществу с ограниченной ответственностью и акционерному обществу.

Представители минтранса региона должны оповестить владельцев об изъятии и последующем выкупе, а также проконтролировать кадастровые работы и оценку объектов.

Напомним, весной 2023 года донские власти сообщали о планах по прохождению Госэкспертизы. Тогда же уточнялось, что строить собираются четырехполосную проезжую часть протяженностью около 4,5 км. «Орбитальная-2» должна «максимально оптимизировать транспортные потоки в ЖК “Суворовский”.

Подпишись на нас в Telegram.