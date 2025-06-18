В Ростове и Аксайском районе проведут изъятие земель для создания новой дороги

Власти Ростовской области распорядились об изъятии земель для строительства дороги регионального значения «Орбитальная-2». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте донского правительства.
В документации говорится, что изъятие потребовалось «в связи с отсутствием других вариантов».
Речь идет о трех площадках в Аксайском районе, принадлежащих одному собственнику. Также территорию под строительство объединят из 16 участков площадью от 92 кв. метров до 36,3 тысячи кв. метров. Указанные земли принадлежат одному из застройщиков, ряду собственников, обществу с ограниченной ответственностью и акционерному обществу.
Представители минтранса региона должны оповестить владельцев об изъятии и последующем выкупе, а также проконтролировать кадастровые работы и оценку объектов.
Напомним, весной 2023 года донские власти сообщали о планах по прохождению Госэкспертизы. Тогда же уточнялось, что строить собираются четырехполосную проезжую часть протяженностью около 4,5 км. «Орбитальная-2» должна «максимально оптимизировать транспортные потоки в ЖК “Суворовский”.
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