В Ростове и Аксайском районе проведут изъятие земель для создания новой дороги

Речь идет о трех площадках в Аксайском районе, принадлежащих одному собственнику. Также территорию под строительство объединят из 16 участков площадью от 92 кв. метров до 36,3 тысячи кв. метров. Указанные земли принадлежат одному из застройщиков, ряду собственников, обществу с ограниченной ответственностью и акционерному обществу.