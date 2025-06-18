Собянин дал старт проходке тоннелей Бирюлевской линии метро

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, Бирюлевский радиус станет седьмой новой линией на карте московского метро с 2014 года и будет обслуживать, в основном, жителей юга столицы. Метро впервые придет на территорию районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, где к 2030 году будут проживать около 260 тыс. человек.