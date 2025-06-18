Собянин дал старт проходке тоннелей Бирюлевской линии метро

«В московском метростроении историческое событие. Сегодня запускаем проходку на новом радиусе московского метро, Бирюлевской линии, давно ожидаемой. Жители районов Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное давно просили метро проложить в их районы. Сегодня такая активная фаза работы наступает: первый щит, через пару месяцев пойдет второй щит», — заявил мэр перед стартом проходки первого перегонного тоннеля между станциями «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар».
Он назвал проект очень сложным: 22 км, 10 станций, проходка под руслом Москвы-реки. «Но уверен, что строители справятся. Проект разбит на две очереди. Первая очередь 2028 год и окончание вместе с электродепо 2030 год. Работа большая, глаза боятся, руки делают. Так что все получится. Поздравляю», — сказал Собянин.
Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, Бирюлевский радиус станет седьмой новой линией на карте московского метро с 2014 года и будет обслуживать, в основном, жителей юга столицы. Метро впервые придет на территорию районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, где к 2030 году будут проживать около 260 тыс. человек.