В Иркутске владельцы отелей должны пройти самооценку до 1 сентября

Владельцам отелей в Иркутске до 1 сентября нужно пройти самооценку. Это один их этапов нормативов классификации гостиниц, турбаз и санаториев. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, процедуру должны пройти и собственники тех отелей, которые находятся в Реестре.
— Процедура не займет много времени. Поэтому лучше сделать это как можно скорее, чтобы избежать проблем в будущем, — уточнила заместитель мэра и председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Татьяна Макарычева.
Если гостиницы, отели или глэмпинги не пройдут самооценку до начала осени, то их работа будет являться незаконной. Также работники не смогут предоставлять услуги через агрегаторы. Также владельцам средств размещения будут выписывать штрафы и предписания.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутском районе нашли немецкую гранату образца 1914 года.