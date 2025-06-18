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Один из двух омских магазинов METRO закроется уже этой осенью

Омичи лишатся возможности совершать покупки в METRO на Черлакском тракте в конце сентября.

Источник: Комсомольская правда

Оптовая компания METRO объявила на своем сайте сегодня, 18 июня, о «системной трансформации своего бизнеса». Итогом трансформации станет закрытие в Омске одного из двух магазинов, расположенного на Черлакском тракте.

Закрывающийся магазин, согласно информации компании, будет работать до 25 сентября 2025 года. На сайте компании закрытие омского магазина объясняется повышением эффективности работы с возможностью устойчивого роста. Также METRO заявляет в качестве причины «фокусирование на профессиональных клиентах». С пострадавшим от сокращения персоналом магазина на Черлакском тракте, компания METRO обещает поступить «в строгом соответствии с трудовым законодательством».