Один из двух омских магазинов METRO закроется уже этой осенью

Закрывающийся магазин, согласно информации компании, будет работать до 25 сентября 2025 года. На сайте компании закрытие омского магазина объясняется повышением эффективности работы с возможностью устойчивого роста. Также METRO заявляет в качестве причины «фокусирование на профессиональных клиентах». С пострадавшим от сокращения персоналом магазина на Черлакском тракте, компания METRO обещает поступить «в строгом соответствии с трудовым законодательством».