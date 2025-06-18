В Краснокамске осужден виновник ДТП с тремя пострадавшими

Краснокамский городской суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина 1990 года рождения признан виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Суд установил, что в июле прошлого года нетрезвый фигурант вел ВАЗ 2106 по улицам Краснокамска с нарушением скоростного режима. Мужчина не справился с управлением, допустил столкновение с впереди идущей легковой машиной и съехал на обочину. Там в это время проходили три женщины. В результате аварии они получили травмы различной степени тяжести. Краснокамец попытался скрыться с места происшествия, но его задержали очевидцы и передали прибывшим сотрудникам полиции.
Суд приговорил виновного к 6 годам в исправительной колонии общего режима и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет 10 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму более 750 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.