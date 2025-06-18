В Краснокамске осужден виновник ДТП с тремя пострадавшими

Суд установил, что в июле прошлого года нетрезвый фигурант вел ВАЗ 2106 по улицам Краснокамска с нарушением скоростного режима. Мужчина не справился с управлением, допустил столкновение с впереди идущей легковой машиной и съехал на обочину. Там в это время проходили три женщины. В результате аварии они получили травмы различной степени тяжести. Краснокамец попытался скрыться с места происшествия, но его задержали очевидцы и передали прибывшим сотрудникам полиции.