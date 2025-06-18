Совфед одобрил закон о новых штрафах для иноагентов

Законом за невыполнение иноагентами законных требований должностных лиц Минюста предусматриваются штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.