В Прикамье началась подготовка к мониторингу избирательного процесса на сентябрьских выборах

Председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева акцентировала важность мониторинга доступности избирательных участков для маломобильных групп граждан, пояснив, что многие из избирателей, которые по состоянию здоровья могли бы голосовать на дому, предпочитают делать это на избирательных участках: «Поэтому тему доступности УИКов мы считаем важной и уделяем ей много внимания совместно с Уполномоченным по правам человека в Пермском крае и краевой избирательной комиссией. У нас выстроено с ними конструктивное взаимодействие, и выработанные предложения по вопросам доступности применяются на практике. Поэтому мы продолжим работу в данном направлении».