В Прикамье началась подготовка к мониторингу избирательного процесса на сентябрьских выборах

Общественный штаб по наблюдению за голосованием в Пермском крае поделился планами по организации мониторинга избирательного процесса и направления наблюдателей на избирательные участки.
В заседании штаба в формате ВКС приняла участие председатель Общероссийского общественного движения «Корпус “За чистые выборы”» Алёна Булгакова. Она отметила качественную организацию наблюдения за голосованием в Прикамье и подчеркнула, что в регионе создан большой задел для развития инструментов по осуществлению общественного мониторинга: «Я уверена, что с вами, вместе с нашими коллегами из других регионов мы сможем обеспечить открытость и прозрачность избирательного процесса».
Руководитель Общественного штаба Михаил Майоров осветил ключевые моменты, влияющие на организацию мониторинга избирательного процесса на выборах, которые назначены в регионе на единый день голосования 14 сентября 2025 года. В Пермском крае пройдут кампании по выбору губернатора и депутатов восьми муниципальных дум. Голосование будет продолжаться три дня. Уже в четвертый раз, начиная с 2023 года, в Прикамье будет применено дистанционное электронное голосование. Оно служит дополнением к привычному формату голосования бюллетенями на избирательных участках и сервису «Мобильный избиратель».
Михаил Майоров рассказал, что дистанционное электронное голосование неизменно пользуется популярностью в Пермском крае, а 40 процентов избирателей из числа тех, что приходят на избирательные участки, голосуют по пятницам: «Как видим, избирателям создается максимум удобства в выборе способа проголосовать. С точки зрения наблюдения это — дополнительная нагрузка, поэтому мы ставим перед собой задачу направить на каждый избирательный участок троих наблюдателей — максимально возможное количество. Плюс мы организуем наблюдение за дистанционным голосованием».
Председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева акцентировала важность мониторинга доступности избирательных участков для маломобильных групп граждан, пояснив, что многие из избирателей, которые по состоянию здоровья могли бы голосовать на дому, предпочитают делать это на избирательных участках: «Поэтому тему доступности УИКов мы считаем важной и уделяем ей много внимания совместно с Уполномоченным по правам человека в Пермском крае и краевой избирательной комиссией. У нас выстроено с ними конструктивное взаимодействие, и выработанные предложения по вопросам доступности применяются на практике. Поэтому мы продолжим работу в данном направлении».
Краевой Общественный штаб по наблюдению за голосованием будет опираться в своей работе в том числе на инициативу председателя крайизбиркома Игоря Вагина приглашать членов Общественной палаты, омбудсмена и представителей СМИ на все ключевые электоральные события, чтобы сделать решения комиссии максимально открытыми и прозрачными. Максимум внимания члены штаба планируют уделить мониторингу выдвижения кандидатов, прохождения ими так называемого муниципального фильтра и регистрации.
Также Общественная палата планирует подписать соглашения о взаимодействии на выборах с региональными отделениями политпартий и НКО, провести набор наблюдателей, обучить их и направить в УИКи и ТИКи для мониторинга хода голосования на выборах. В дни голосования предполагается организовать Центр общественного наблюдения (ЦОН), который станет коммуникационной площадкой для кандидатов, партий, общественников, экспертов и куда будут стекаться сообщения от наблюдателей и поступать звонки на телефон «горячей линии».