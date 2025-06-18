Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент России исполнил мечту 9-летнего мальчика из Ростовской области

Юный житель Ростовской области получил знамя с подписью президента России Владимира Путина.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин исполнил мечту 9-летнего Максима из Сальска. Об этом в Telegram рассказал заместитель губернатора Артем Хохлов.

Чиновник рассказал, что школьник ранее пережил онкологическое заболевание, а сейчас является активным участником «Движения Первых» и помогает бойцам СВО. В частности, мальчик собирает посылки, делает окопные свечи, вяжет сети и регулярно отправляет на нужды военных часть пенсии.

— Маленький благотворитель с большой душой мечтал, чтобы на семейном знамени с фамилиями военных всех рангов оставил подпись президент Владимир Путин. Это желание осуществилось, — написал Артем Хохлов.

Стяг, на котором расписался глава государства и верховный главнокомандующий, передала заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

Подпишись на нас в Telegram.