Президент России исполнил мечту 9-летнего мальчика из Ростовской области

Президент России Владимир Путин исполнил мечту 9-летнего Максима из Сальска. Об этом в Telegram рассказал заместитель губернатора Артем Хохлов.
Чиновник рассказал, что школьник ранее пережил онкологическое заболевание, а сейчас является активным участником «Движения Первых» и помогает бойцам СВО. В частности, мальчик собирает посылки, делает окопные свечи, вяжет сети и регулярно отправляет на нужды военных часть пенсии.
— Маленький благотворитель с большой душой мечтал, чтобы на семейном знамени с фамилиями военных всех рангов оставил подпись президент Владимир Путин. Это желание осуществилось, — написал Артем Хохлов.
Стяг, на котором расписался глава государства и верховный главнокомандующий, передала заместитель министра обороны России Анна Цивилева.
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