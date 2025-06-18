Президент России исполнил мечту 9-летнего мальчика из Ростовской области

Чиновник рассказал, что школьник ранее пережил онкологическое заболевание, а сейчас является активным участником «Движения Первых» и помогает бойцам СВО. В частности, мальчик собирает посылки, делает окопные свечи, вяжет сети и регулярно отправляет на нужды военных часть пенсии.