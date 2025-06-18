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В Самару из Волжского района запустят 5 доп. автобусов № 124, 480, 358, 396 и 401

В июле из Волжского района в Самару начнут ходить аж пять дополнительных автобусов.

В июле из Волжского района в Самару начнут ходить аж пять дополнительных автобусов. Об этом рассказал глава минтранса Сергей Карпов на совещании облправительства.

Это будут маршруты 124, 480, 358, 396 и 401. Они будут запущены для того, чтобы обеспечить лучшую транспортную доступность жителям Смышляевки, Петра Дубрава и Южного города.

Маршруты объявлены как межмуниципальные, но вице-губернатор Михаил Смирнов отметил, что по факту они являются внутрегородскими и для них необходимо установить регулируемые тарифы.

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