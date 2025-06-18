В Бразилии в дни саммита БРИКС пройдет открытая неделя науки БРИКС+

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, крупнейший проект в сфере популяризации исследований «Наука 0+», который в этом году отмечает 20-летие, реализуется в Бразилии впервые. Он также напомнил, что в прошлом году в Москве прошел первый Форум ректоров России, Бразилии и Белоруссии, на площадке которого было подписано соглашение об учреждении Лиги университетов трех стран. Второй форум состоялся в начале июня в Рио-де-Жанейро и собрал представителей более 50 вузов.