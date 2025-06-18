В Бразилии в дни саммита БРИКС пройдет открытая неделя науки БРИКС+

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Открытая неделя науки БРИКС+ стартует 30 июня в Рио-де-Жанейро, где 6−7 июля пройдет саммит БРИКС. В ее программу войдут форум популяризаторов исследовательской сферы и мероприятия международного фестиваля «Наука 0+», который в 2025 году отмечает 20-летие, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Организаторами серии мероприятий выступают Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН. С бразильской стороны инициативу реализуют правительство штата Рио-де-Жанейро, мэрия города и Федеральный университет Рио-де-Жанейро.
«В Бразилии впервые состоятся мероприятия Открытой недели науки БРИКС+ (проект “Наука 0+”). Событие пройдет в год председательства страны в межгосударственном объединении в преддверии саммита глав государств БРИКС», — сказали ТАСС в МГУ.
Центральными площадками Открытой недели науки станут Планетарий Рио-де-Жанейро, Федеральный университет Рио-де-Жанейро, технопарк университета и музей «Завтра». В течение недели здесь пройдут форум популяризаторов науки и мероприятия международного фестиваля «Наука 0+» (мастер-классы, прогулки с ведущими учеными, кинопоказы и научные шоу), а также акция «Ученые — в школы» и выставка «Наука в лицах».
«Исследователи поделятся своими идеями и лучшими практиками в формате научно-технологического нетворкинга на Дне инноваций, который пройдет на базе Федерального университета Рио-де-Жанейро в инновационном кластере. Они представят свои новейшие разработки представителям крупнейших компаний и институтов развития, а также обсудят горизонты потенциального сотрудничества», — уточнили в пресс-службе университета.
Научные темы, приоритетные для БРИКС.
В Открытой неделе науки БРИКС+ примут участие исследователи МГУ, Российской академии наук и Национальной академии наук Белоруссии, НИЦ «Курчатовский институт», ОИЯИ, представители Росатома и Роскосмоса, МГТУ имени Н. Э. Баумана, СПбГУ, НИУ ВШЭ, Сеченовского университета, НИИ пульмонологии ФМБА, парка «Зарядье» и других организаций.
«Магистральные темы мероприятия отвечают приоритетным направлениям работы БРИКС — продовольственная безопасность и сельское хозяйство, энергетическая безопасность и суверенитет, здоровьесбережение, устойчивое развитие, развитие технологий ИИ, а также исследования космоса. Одним из важных направлений фестиваля станут квантовые технологии, согласно объявленному ООН Международному году квантовой науки и технологий», — уточнили в университете.
По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, крупнейший проект в сфере популяризации исследований «Наука 0+», который в этом году отмечает 20-летие, реализуется в Бразилии впервые. Он также напомнил, что в прошлом году в Москве прошел первый Форум ректоров России, Бразилии и Белоруссии, на площадке которого было подписано соглашение об учреждении Лиги университетов трех стран. Второй форум состоялся в начале июня в Рио-де-Жанейро и собрал представителей более 50 вузов.
«[Проведение мероприятий проекта “Наука 0+” в Бразилии -] это практическая реализация принципов стратегического партнерства вузов и научно-технологических организаций наших государств, установленных на форумах ректоров стран БРИКС и университетов России, Бразилии и Беларуси. Научно-образовательное сотрудничество с Федеративной Республикой Бразилия развивается особенно динамично. В начале июня мы обсудили углубление существующей кооперации. Развивается прямое двустороннее сотрудничество университетов по студенческим и преподавательским обменам», — добавил он.
«Наука 0+».
Международный фестиваль «Наука 0+» (Nauka 0+) проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Сегодня он входит в число самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире. В 2025 году фестиваль пройдет в 10 странах.
«Наука 0+» является ключевым событием Десятилетия науки и технологий в России, объявленного в 2022 году президентом РФ Владимиром Путиным. Фестиваль призван привлечь талантливую молодежь в сферу исследований, популяризировать науку среди граждан, рассказывать им о достижениях и перспективах российского научного сообщества, а также вовлекать ученых и разработчиков в решение важных задач развития общества и страны. Открытые недели науки стран БРИКС (BRICS science week 0+) и Открытые недели науки российских городов (Open science week 0+) входят в число мероприятий федерального проекта «Популяризация науки и технологий» госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ».