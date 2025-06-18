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Мэр Уфы потребовал проверить качество воды на местных пляжах

Мэр Уфы потребовал проверить качество воды на местных пляжах.

Источник: Башинформ

На оперативном совещании в мэрии Ратмир Мавлиев потребовал проверить качество воды на всех городских водоемов. Он отметил, что в последнее время уфимцы стали чаще жаловаться на зуд после купания.

«Обратите внимание не только на организацию безопасности, но и на качество воды. Есть жалобы. То ли там выбросы происходят, то ли что, я не могу прокомментировать. Но вы обращайте внимание. Если люди чешутся после купания, то это говорит о том, что там что-то не так организовано. Разберитесь, где какое качество, и людей предупреждайте», — заявил Ратмир Мавлиев.