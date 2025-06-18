Мэр Уфы потребовал проверить качество воды на местных пляжах.

«Обратите внимание не только на организацию безопасности, но и на качество воды. Есть жалобы. То ли там выбросы происходят, то ли что, я не могу прокомментировать. Но вы обращайте внимание. Если люди чешутся после купания, то это говорит о том, что там что-то не так организовано. Разберитесь, где какое качество, и людей предупреждайте», — заявил Ратмир Мавлиев.