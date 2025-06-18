Умерла сыгравшая бабу Шуру в фильме «Любовь и голуби» Наталья Тенякова

«Это сложная и зависимая профессия, — объясняла она. — Мужчинам легче. Как говорится, “штаны” в театре всегда нужны, а вот женщины должны быть и талантливые, и красивые, и умные. К тому же — Даша окончила школу в начале 90-х годов, поганое время для театра, народ тогда совсем перестал ходить на спектакли. Но Даша все решила сама, сама поступала в Школу-студию МХАТ. Теперь уже дело прошлое, но я просила Олега Табакова, набиравшего курс, чтобы он не брал ее, если засомневается в ее способностях. Позже он сказал мне: “Извини, Наташа, но я ничего не мог сделать, она оказалась достойной дочерью своих родителей”. Теперь я привыкла и ни о чем не жалею, даже радуюсь, потому что мы с Дашкой работаем в одном театре, вместе выступаем в антрепризах, вместе воспитываем ее сына, моего внука Георгия, вместе опекаем нашего любимого папочку».