На дорогах Омска появились автомобили для фиксации нарушений ПДД

Новые комплексы были доставлены в Омск в прошлом месяце и успешно прошли этап тестирования. Сегодня они уже активно используются на дорогах Омска. Программное обеспечение устройств позволяет не только фиксировать превышение скорости, но и выявлять другие виды нарушений. К ним относятся отсутствие пристегнутого ремня безопасности, использование мобильного телефона за рулем и опасные маневры.