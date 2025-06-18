На дорогах Омска появились автомобили для фиксации нарушений ПДД

На дорогах Омской области начали работу мобильные комплексы видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Это специализированные автомобили, оснащенные профессиональными камерами и современным программным обеспечением. Они позволяют выявлять нарушения в режиме реального времени, непосредственно во время движения.
Каждый такой автомобиль оборудован двумя камерами: одна фиксирует скорость движения транспортных средств, а вторая записывает дополнительные нарушения. Работа комплексов полностью автоматизирована — сотрудник, управляющий автомобилем, лишь следует по заранее установленному маршруту.
Новые комплексы были доставлены в Омск в прошлом месяце и успешно прошли этап тестирования. Сегодня они уже активно используются на дорогах Омска. Программное обеспечение устройств позволяет не только фиксировать превышение скорости, но и выявлять другие виды нарушений. К ним относятся отсутствие пристегнутого ремня безопасности, использование мобильного телефона за рулем и опасные маневры.
После завершения рейда собранные данные передаются на проверку сотрудникам ГИБДД. Инспекторы анализируют материалы и, если нарушение подтверждается, оформляют штраф. Нарушителям направляется уведомление, к которому прилагается фотография с зафиксированным нарушением.
Работа современных мобильных комплексов, по мнению специалистов, поможет существенно снизить число лихачей на омских трассах, а значит, сократится и число ДТП. Жителей региона призывают быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Ведь теперь нарушения могут быть зафиксированы в любом месте и в любое время.