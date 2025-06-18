На шести улицах в центре Ростова-на-Дону произошло отключение электричества

Днем 18 июня шесть улиц в центре Ростова-на-Дону частично остались без электричества из-за технологического нарушения в сети. Об этом в Telegram сообщает АО «Донэнерго».
Отключение произошло примерно в 13:34. Обесточенными оказались Соборный, Варфоломеева, Черепахина, Малюгиной, Филимоновская, Буденновский.
Восстановить подачу энергоресурса пообещали в течение трех часов. Восстановлено ли подключение к этому моменту, неизвестно. Электричество собираются вернуть без дополнительного предупреждения.
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