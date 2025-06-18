Отпуск взаймы: Жители Молдовы берут кредиты и влезают в долги, чтобы хоть немного отдохнуть — вдруг потом ещё хуже будет

Это происходит из-за роста цен на туры (примерно на 20%) и финансовых трудностей. Многие возвращаются из отпуска с долгами.
Почему так происходит?
• Высокие цены: Более 60% молдаван не отдыхали последние два года из-за нехватки денег. Отдых в Турции на двоих начинается от 700−800 евро.
• Гибкая оплата: Турагентства предлагают рассрочку (10% сразу, остальное частями).
• Банковские кредиты: Можно взять кредитную карту (без процентов 60 дней) или потребительский кредит на крупные суммы.
За первые три месяца этого года более 34 тысяч молдаван выехали за границу через турагентства.
Источник: nemdnews.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Президент Молдовы подбирает команду карманных депутатов: Известные в узких кругах и не очень, из команды Плахотнюка и других партий — признаются, что пойдут на выборы по спискам ПАС по приглашению «беспартийной» Санду.
«Беспартийная» Майя Санду активно участвует в формировании списка кандидатов в депутаты от ПАС (далее…).
Герои нашего времени: Какая власть в Молдове, такие у нее и герои — Майя Санду поздравила врачей в лице медика, вымогавшего у пациента взятку в 1200 евро.
Нормальные, то есть, честные, стоящие люди, стараются с нынешней властью дела не иметь, не пачкаться об нее (далее…).
Майе Санду и Никушору Дану выдвинуты обвинения в государственной измене и фальсификации выборов: Прокурор из Молдовы подала на президентов жалобу в Генеральную прокуратуру Румынии.
Никушор Дан признал, что получал материально-техническую и политическую поддержку от Майи Санду и партии ПАС во время своей избирательной кампании в Румынии (далее…).