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Отпуск взаймы: Жители Молдовы берут кредиты и влезают в долги, чтобы хоть немного отдохнуть — вдруг потом ещё хуже будет

Более 60% молдаван не отдыхали последние два года из-за нехватки денег.

Источник: Комсомольская правда

Это происходит из-за роста цен на туры (примерно на 20%) и финансовых трудностей. Многие возвращаются из отпуска с долгами.

Почему так происходит?

• Высокие цены: Более 60% молдаван не отдыхали последние два года из-за нехватки денег. Отдых в Турции на двоих начинается от 700−800 евро.

• Гибкая оплата: Турагентства предлагают рассрочку (10% сразу, остальное частями).

• Банковские кредиты: Можно взять кредитную карту (без процентов 60 дней) или потребительский кредит на крупные суммы.

За первые три месяца этого года более 34 тысяч молдаван выехали за границу через турагентства.

Источник: nemdnews.

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