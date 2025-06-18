На ПМЭФ-2025 раздавали лабубу с лицами Лаврова, Пескова и Набиуллиной

«Игрушки придумали в креативно-тематической службе телеканала 360. Мы хотели отразить суть форума — деловое и светское мероприятие. Решили взять модный тренд — лабубу — и изобразить на них лица наших федеральных политиков. Получилось, на мой взгляд, удачно — они стали милее и симпатичнее», — рассказала «МК в Питере» руководитель креативно-тематической службой телеканала Ирина Карпова.