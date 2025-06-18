На ПМЭФ-2025 раздавали лабубу с лицами Лаврова, Пескова и Набиуллиной

По информации корреспондента «МК в Питере», популярные игрушки с лицами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, главы МИД Сергея Лаврова и других известных россиян выдавали гостям на интервью около стенда Московской области. Трендовые игрушки представлены в двух цветах — сером и бежевом.
«Игрушки придумали в креативно-тематической службе телеканала 360. Мы хотели отразить суть форума — деловое и светское мероприятие. Решили взять модный тренд — лабубу — и изобразить на них лица наших федеральных политиков. Получилось, на мой взгляд, удачно — они стали милее и симпатичнее», — рассказала «МК в Питере» руководитель креативно-тематической службой телеканала Ирина Карпова.
Лабубу раздавали бесплатно спикерам и партнерам телеканала 360. Кстати, многие петербуржцы пришли от сувениров в восторг. И были искренне огорчены, узнав, что игрушки невозможно купить.
Напомним, ПМЭФ стартовал 18 июня и завершится 21-го. Участие в форуме подтвердили 20 тысяч представителей 140 государств. Ключевым событием традиционно станет пленарное заседание, в котором будет участвовать президент Владимир Путин.