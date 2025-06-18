Сын Никаса Сафронова едва не погиб: какие продукты вызывают отек Квинке

Старший сын Никаса Сафронова Дмитрий едва не погиб из-за отека Квинке. Острое ангионевротическое состояние возникло из-за протеинового коктейля с содержанием сои. Через 15 минут после того, как 40-летний Дмитрий его выпил, он начал задыхаться, стал бледным и едва не потерял сознание. Мужчину экстренно госпитализировали. Врачи признались, что еще 15 минут и спасти бы его не удалось. «Вечерняя Москва» узнала у врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, какие продукты могут вызвать отек Квинке и как оказать первую помощь.
По его словам, при отеке Квинке на любом участке тела может возникнуть припухлость, как из-за укуса пчелы или осы.
— Чаще всего отек возникает в области лица. Однако может раздуть также кисти рук, ноги, переднюю часть живота, мошонку у мужчин, половые органы у женщин, — предупредил аллерголог.
Если человек страдает аллергией на определенные продукты, то у него отек Квинке возникает при приеме в пищу причинно-значимого аллергена. У каждого он индивидуальный, объяснил аллерголог.
— Однако ангионевротический отек может возникнуть и на «псевдоаллерген» — раздражающий фактор, который действует напрямую по аналогии с химическим раздражителем. При этом аллергической реакции ранее могло на него никогда не быть, — подчеркнул доктор.
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Чаще всего к таким раздражителям относятся продукты питания, в которых содержится растительный белок. К ним относятся бобовые:
соя;фасоль;нут;арахис.
Чтобы при отеке Квинке оказать человеку первую помощь, нужно приложить что-то холодное на ту область, на которой он возник.
— Также если есть антигистаминные лекарства, то нужно дать их. Другой помощи оказать пострадавшему невозможно, — заверил Болибок.
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