Тольяттинская филармония впервые представит в Самаре программу симфо-рока

19 июня в 19:00 в Самарской государственной филармонии состоится концерт оркестра Тольяттинской филармонии с программой «Симфорок» (6+). Впервые в Самаре прозвучат симфонические аранжировки рок-композиций в исполнении оркестра.
Программа включает произведения известных рок-групп, адаптированные для симфонического исполнения. Жанр симфо-рока сочетает элементы прогрессивного рока с традициями академической музыки.
Оркестр Тольяттинской филармонии исполняет симфо-рок с 2019 года. Выступление в Самаре станет первым показом этой программы в городе.
Ранее мы писали, 19 июня в Музее им. П. В. Алабина пройдет открытие выставки народного искусства «Смыслы и промыслы» (0+).
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