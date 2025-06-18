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Тольяттинская филармония впервые представит в Самаре программу симфо-рока

19 июня в 19:00 в Самарской государственной филармонии состоится концерт оркестра Тольяттинской филармонии с программой «Симфорок» (6+).

19 июня в 19:00 в Самарской государственной филармонии состоится концерт оркестра Тольяттинской филармонии с программой «Симфорок» (6+). Впервые в Самаре прозвучат симфонические аранжировки рок-композиций в исполнении оркестра.

Программа включает произведения известных рок-групп, адаптированные для симфонического исполнения. Жанр симфо-рока сочетает элементы прогрессивного рока с традициями академической музыки.

Оркестр Тольяттинской филармонии исполняет симфо-рок с 2019 года. Выступление в Самаре станет первым показом этой программы в городе.

Ранее мы писали, 19 июня в Музее им. П. В. Алабина пройдет открытие выставки народного искусства «Смыслы и промыслы» (0+).

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!