«Минсктранс» запустит скоростной автобус в Минске 22 июня

Автобусный маршрут № 961С «станция метро Могилевская — улица Селицкого». для участников мероприятия в мемориальном комплексе «Тростенец», посвященного Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, будет курсировать с 08.00 до 10.00 часов и после 11.00 часов.