«Минсктранс» запустит скоростной автобус в Минске 22 июня

В Минске 22 июня запустят специальный скоростной автобус, сообщили в Минсктрансе.
Так, в воскресенье, 22 июня, в белорусской столице будет работать автобусный маршрут для участников памятных мероприятий в Тростенце.
Автобусный маршрут № 961С «станция метро Могилевская — улица Селицкого». для участников мероприятия в мемориальном комплексе «Тростенец», посвященного Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, будет курсировать с 08.00 до 10.00 часов и после 11.00 часов.
А еще мы писали, что «Любэ», Юлия Чичерина и Зара выступят 22 июня в Бресте на бесплатных концертах.
Тем временем милиция задержала мужчину, который осквернил часовню-усыпальницу под Новогрудком: «Нарисовал древнеегипетский символ».