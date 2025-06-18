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«Минсктранс» запустит скоростной автобус в Минске 22 июня

Специальный скоростной автобус будет курсировать в Минске 22 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Минске 22 июня запустят специальный скоростной автобус, сообщили в Минсктрансе.

Так, в воскресенье, 22 июня, в белорусской столице будет работать автобусный маршрут для участников памятных мероприятий в Тростенце.

Автобусный маршрут № 961С «станция метро Могилевская — улица Селицкого». для участников мероприятия в мемориальном комплексе «Тростенец», посвященного Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, будет курсировать с 08.00 до 10.00 часов и после 11.00 часов.

А еще мы писали, что «Любэ», Юлия Чичерина и Зара выступят 22 июня в Бресте на бесплатных концертах.

Тем временем милиция задержала мужчину, который осквернил часовню-усыпальницу под Новогрудком: «Нарисовал древнеегипетский символ».