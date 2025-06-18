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Семейный велопарад пройдёт в Челябинске 21 июня

Любителей активного отдыха в Челябинске пригласили на семейный велопарад. Он состоится 21 июня с 10:00 до 12:00, старт у памятника Курчатову. Участие — бесплатное, приглашают семьи с детьми и всех желающих.

Источник: Pchela.News

Перед стартом запланирована развлекательная программа. Участников ждут лекция от Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, мастер-классы, фотозона, конкурс семейных образов и розыгрыш велосипеда. Также можно будет увидеть выступление тренера по BMX. Маршрут велопарада пройдёт по городскому бору, его протяжённость составит 5 километров.

А на площади Революции в Челябинске 28 июня состоится главный молодёжный праздник региона — фестиваль «Молфест». Участников ждут выступления звёзд, спортивные соревнования, открытые лекции и творческие площадки.