Семейный велопарад пройдёт в Челябинске 21 июня

Перед стартом запланирована развлекательная программа. Участников ждут лекция от Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, мастер-классы, фотозона, конкурс семейных образов и розыгрыш велосипеда. Также можно будет увидеть выступление тренера по BMX. Маршрут велопарада пройдёт по городскому бору, его протяжённость составит 5 километров.