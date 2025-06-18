ИРИ выделит на поддержку видеоигр больше трех миллиардов рублей

Петербургский международный экономический форум проходит
«Одна из глобальных тенденций, которую мы наблюдаем — стагнация ААА-сегмента игр, на этом фоне уверенно показывает себя инди-рынок. Этот тот сектор игровой индустрии, с которым мы хотим работать и развивать. Например, недавно запустили специальный конкурс для небольших команд — конкурс прототипов видеоигр. И в целом ИРИ наращиваем поддержку игрового направления: в 2024 году поддержали проекты отечественных команд на 1,5 миллиарда рублей, победители недавно завершившегося конкурса получат 1,9 миллиарда. Таким образом, общая поддержка игровых проектов со стороны ИРИ в 2025—2027 годах составит порядка 3,4 миллиарда рублей», — сказал Гореславский в ходе ПМЭФ на сессии «Видеоигры как новая нефть: как России построить индустрию будущего?».
Гореславский отметил, что это сравнительно небольшие суммы в мировом масштабе, но они позволят к 2030 году насытить рынок существенным количеством отечественных продуктов, добавив, что в России наблюдается рост игрового рынка, который по различным экспертным оценками сегодня составляет от 170 до 200 миллиардов рублей, а к 2030 году ожидается рост до 237 миллиардов рублей. При этом среднегодовой темп роста прогнозируется в 5% при общемировом в 3,1%.
«В этом году в части игр и ПО Институт развития интернета поддержал 16 проектов, в том числе 13 игр для ПК и мобильных устройств. Это проекты в жанре шутера, стратегии в реальном времени, RPG, затрагивающие темы Второй мировой войны, СВО, недалекого будущего, традиций народов России и фэнтезийных миров», — сообщили в пресс-службе ИРИ.