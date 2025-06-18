Новые льготы для работников детских садов вводят в Нижнем Новгороде с 1 сентября. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
По словам Юрия Шалабаева, теперь детям сотрудников детсадов будут компенсировать до 80% платы за детсад. При этом оставшаяся часть родительской платы компенсируется из регионального бюджета, поэтому посещение детских станет бесплатным.
Кроме того, плата в детских садах не взимается с родителей детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей с туберкулезной интоксикацией.
Также частично оплату за детский сад компенсируют многодетным и малоимущим семьям, а также семьям с родителем-инвалидом.