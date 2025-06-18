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В Воронеже 20 июня запретят парковку у площади Победы

Там будут возлагать венки к могиле Неизвестного солдата.

Источник: соцсети

В пятницу, 20 июня, с 7.00 до 13.00 будет запрещена парковка и остановка машин у площади Победы. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.

В течение этих шести часов будут обеспечивать безопасность во время торжественной церемонии возложения цветов и венков к могиле Неизвестного солдата.

Ограничения будут действовать на участках проспекта Революции — от дома № 29 до дома № 23 и от дома № 22 до дома № 30.

Напомним, до 23 июня продлили перекрытие движения на перекрестке улиц Переверткина и Остужева.