В Воронеже 20 июня запретят парковку у площади Победы

В пятницу, 20 июня, с 7.00 до 13.00 будет запрещена парковка и остановка машин у площади Победы. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.
В течение этих шести часов будут обеспечивать безопасность во время торжественной церемонии возложения цветов и венков к могиле Неизвестного солдата.
Ограничения будут действовать на участках проспекта Революции — от дома № 29 до дома № 23 и от дома № 22 до дома № 30.
Напомним, до 23 июня продлили перекрытие движения на перекрестке улиц Переверткина и Остужева.